Search Party : Dory est prise au piège d'un psychopathe dans la délirante et inédite saison 4, à voir dès ce 2 février

Le thriller humoristique Search Party est de retour avec une truculente saison 4 inédite, à voir à partir de ce 2 février sur OCS.

La pépite de TBS, désormais proposée sur la plate-forme HBO Max aux Etats-Unis, continue de suivre la vie de Dory Sief (excellente Alia Shawkat), de son (ex) petit ami Drew Gardner (John Reynolds), et des deux amis proches du couple, Elliott Goss (John Early) et Portia Davenport (Meredith Hagner). Les 10 nouveaux épisodes se jouent encore des travers des Millenials, que l’époque et son obsession pour Internet, a rendu totalement superficiels et paumés.

Attention spoilers. Dans les deux premières saisons, à l’initiative persistante envers et contre tous de Dory (qui pensait sûrement par là même remplir le vide de son existence), le petit groupe s’était lancé à la recherche de Chantal, une (très vague) camarade de lycée disparue. Au fil de leur absurde enquête et d’une suite de quiproquos, les piètres héros s’étaient rendus coupables du meurtre de Keith, un détective privé. A la fin de la saison 3, Drew et Dory, s'étaient retrouvés acquittés de ce meurtre, à l’issue d’un procès hyper médiatisé qui en a fait des «stars» (toute ressemblance avec le procès d'Amanda Knox et l'obsession qu'il a suscité chez certains n'est pas fortuite, puisqu'il a inspiré les créateurs).

Dans les nouveaux épisodes, Dory est retenue prisonnière par Chip (Cole Escola), un « fan » psychopathe déterminé par tous les moyens à faire d’elle sa «meilleure amie ». Dans le même temps, les (« vrais ») amis de Dory la pensent partie en voyage en Europe. Elliott et Portia, indécrottables narcissiques, profitent de la relative « notoriété » que leur a donné le procès – le premier devient animateur d’un show ultra-conservateur et la seconde se voit offrir un rôle (un comble, celui de Dory) dans un film adapté du procès. Quant au troisième, Drew, il tente d’oublier et de faire oublier son funeste passé loin de New-York, en travaillant en tant que mascotte dans un parc d’attractions de troisième zone.

Après avoir brillamment exploré divers genres allant du polar noir au drame judiciaire, Search Party vire cette fois au thriller horrifique à la Misery avec les sévices que Chip fait endurer à Dory. Une des tortures infligées à la captive (acquittée mais désormais en pleine damnation/rédemption) consiste à lui servir chaque jour le même repas, régime qui n’est pas sans conséquence désastreuses sur son transit. Plus sombre, mais tout aussi drôle, Search Party brille une nouvelle fois dans sa virtuosité exaltante à lier la noirceur à l’humour. Et sa satire sur les trentenaires cherchant désespérément un sens à leur vie fait ici encore merveille.

A noter que la grande Susan Sarandon (Thelma et Louise) fait partie des guests de cette saison 4, une raison de plus s’il en fallait de ne pas la rater.

