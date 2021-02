Vidéo : le fils de Bernard Tapie raconte comment son père leur a annoncé être atteint d'un cancer

Après le passage de Bernard Tapie dans l’émission de Laurent Delahousse «20h30 le dimanche», dimanche dernier, Cyril Hanouna a invité lundi soir son fils, Stéphane Tapie, dans «Touche pas à mon poste» pour prendre des nouvelles de l’état de santé du célèbre homme d’affaire.

Cyril Hanouna est notamment revenu sur le coup de gueule de Bernard Tapie sur l’attitude du gouvernement à propos du vaccin contre le Covid-19, et le fait qu’il continue de s’énerver malgré la maladie. Selon Stéphane Tapie, son père n’a rien perdu de son énergie légendaire. La preuve, il continue de s’engueuler avec ses enfants, comme avant. «Et on s’aime pareil, donc on se réconcilie. Ça dure 10 minutes», poursuit-il.

Quand l’animateur lui demande comment Bernard Tapie a annoncé à sa famille être atteint d’un cancer (voir à la vidéo à 03:08), Stéphane témoigne de l’extrême pudeur de l’homme d’affaires. «Il nous a dit : 'J'ai une merde'. Ça ouais ! Ça, ça fait quelques années que t'en as. Il dit : 'Non mais là elle est... C'est un cancer'. Ah, ouais ça c'est une grosse merde... Les autres à côté, c'était rien. Voilà. Et la pudeur fait que de temps en temps, on en parle. On en parle quand c'est bien, on en parle quand c'est moins bien. Et puis de temps en temps on n'a pas envie d'en parler», raconte Stéphane Tapie.

