La Chronique des Bridgerton : des fans créent des bougies parfumées à l'odeur des personnages

Lancée le 25 décembre dernier, La Chronique des Bridgerton a fait un véritable carton. A tel point que de nombreux fans à l’imagination débridée par la série romanesque en costumes ont eu l’idée de créer des produits dérivés. Parmi ces derniers figurent des bougies aux senteurs bien particulières...Celles de Simon et Daphné, les deux personnages principaux dont la romance ardente a fait battre bien des cœurs.

Entre des créations de tenues et une comédie musicale sur Tik Tok, Allociné a repéré ces bougies à vendre sur le site Etsy. Imaginée en hommage au Duc interprété par Regé-Jean Page, « The Duke », proposée à 12,95 euros, mêle effluves « de gâteau au chocolat, caramel et désir ardent ». Une autre bougie destinée à ravir les fans du torride acteur mélange quant à elle « des notes de chêne et de rhum, pour créer une senteur boisée et virile».

Les fans qui brûlent d’amour pour Daphné (Phoebe Dynevor) ne sont pas en reste, et peuvent acheter une bougie aux fragrances de rose et de thé. Pour l’heure on ignore si cette initiative qui ouvre la voie à des séances de binge-watching en odorama, est de nature à plaire à Netflix et aux acteurs... Ces derniers avaient été très choqués de retouver des scènes d’amour de la série sur des sites pornographiques. Ils peuvent toutefois à ce jour se réjouir que les créations olfactives de leur fans aient encore le bon goût de ne pas aller aussi loin que celles commercialisées par Gwyneth Paltrow…

