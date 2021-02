The Nevers : La série fantastique de HBO arrivera au printemps

La chaîne américaine HBO vient de publier la première bande annonce de «The Nevers», une série dramatique teintée de fantastique signée Joss Whedon, le créateur de «Buffy contre les vampires».

C’est en avril que cette série déclinée en 6 épisodes sera lancée sur HBO aux États-Unis, et sur OCS en France. L’histoire de The Nevers se déroulera à Londres, dans les dernières années de l’époque victorienne, où la population se retrouve confrontée aux «Touchées», des personnes – principalement des femmes – qui développent des aptitudes extraordinaires. Certaines sont bienveillantes, d’autres plus inquiétantes.

Parmi elles se trouvent Amalia True (Laura Donnelly), une mystérieuse veuve au coup de poing un peu trop facile et Penance Adair (Ann Skelly), une jeune et brillante inventrice. Ensemble, elles vont créer un foyer pour les «Touchées», afin d’unir leurs forces face aux multiples menaces dont elles sont la cible.

The Nevers peut compter sur un casting composé d’Olivia Williams, James Norton, Tom Riley, Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Amy Manson, Pip Torrens, Denis O'Hare, Zackary Momoh, Elizabeth Berrington, Kiran Sawar, Anna Devlin, Viola Prettejohn, Ella Smith, Nick Frost et Ben Chaplin.

A noter que Joss Whedon, fragilisé suite aux accusations du comédien Ray Fischer sur le tournage de Justice League, qui lui a reproché son comportement «abusif et amateur», a quitté la série en novembre dernier en raison d’une «fatigue physique» générale l’empêchant d’aller plus loin. Il a été remplacé la semaine dernière par la scénariste Philippa Goslett (Marie Madeleine) au poste de showrunneuse.