The Voice saison 10 : Pour Marc Lavoine les auditions à l'aveugle n'ont rien à voir avec les précédentes

Alors que la saison 10 du concours de chant The Voice démarre ce samedi 6 février, Marc Lavoine révèle que les auditions à l’aveugle sont différentes cette année.

Le juré, qui prendra place au côté d’Amel Bent, Florent Pagny et Vianney sur les fauteuils rouges, a expliqué que - pandémie de Covid-19 oblige - les candidats de cette nouvelle édition ont dû se produire sur scène sans public, ce qui a eu un impact sur leurs prestations en elles-mêmes, mais aussi sur la manière d’évaluer leurs performances.

Selon le chanteur de 58 ans, «le public peut aussi influencer un artiste, un groupe, influencer les coachs parce que parfois le public est très enjoué. Là, on reste vraiment sur la performance de l'artiste, qui sait qu'il est filmé», a-t-il déclaré dans une interview pour Sud Radio, précisant toutefois que ce changement n’avait pas que des désagréments : «Ça permet autre chose, ça ferme une porte mais ça en ouvre une autre. Cette contrainte offre d'autres libertés : ils sont plus concentrés sur leur travail, comme dans un grand studio; on fait de la télé mais on fait aussi autre chose ! C'est un accélérateur, un agrandisseur de talents.»

Quant à savoir si l’entente a été bonne entre les jurés, l’interprète des Yeux Revolver a fait savoir qu’il n’y avait pas eu de concurrence entre eux. «On est quatre et on est vraiment ensemble (…) on fait un travail collectif. Nous sommes choisis nous par les artistes et pas le contraire. Il n'y a pas de stratégie ou alors celle de permettre aux artistes de bien préparer leur travail et de développer ce qu'ils ont de plus fort en eux, en essayant de calmer leurs angoisses ou leurs émotions trop fortes», a t-il expliqué.

