Dorothée : Qui est le fan avec lequel l'animatrice s'est mariée ?

Il y a une semaine, Jacky, l’ancien partenaire de Dorothée à l’animation des célèbres émissions pour enfants, révélait sur Radio VL qu’elle s’était mariée avec un ancien fan. Dont l’identité secrète vient peut-être d’être révélée.

C’est le magazine people Public qui a mené l’enquête et affirme connaître le nom de l’heureux élu avec lequel Dorothée s’est mariée il y a sept ans, et coule désormais des jours heureux. «Elle est bien dans sa vie. Je pense qu'elle a beaucoup beaucoup beaucoup travaillé quand même. Là elle profite, elle fait tout ce qu'elle n'a pas eu le temps de faire pendant 30 ans si vous voulez», affirmait Jacky face à Maxime Guény sur Radio VL, après avoir confirmé que l’ancienne animatrice télé s’était bien fait passer la bague au doigt.

Selon Public, cet ancien fan de Dorothée répond au prénom de Vincent, et serait âgé de 50 ans. Lui et l’animatrice se seraient croisé au début des années 2000. Vincent serait devenu ensuite son assistant, avant de se rapprocher au point qu’elle acceptera de devenir la marraine de la comédie musicale Au royaume des bonbons, dont les représentations se sont tenues à l’Olympia entre décembre 2006 et décembre 2007, et dont il était un des metteurs en scène et comédiens. Lors de la dernière représentation, Dorothée se serait présentée sur scène à ses côtés pour la seule et unique fois en public.

Le magazine Public a réussi à débusquer son identité en épluchant la liste des donateurs de l’hôpital américain de Paris qui, dans son rapport officiel 2019, présente ses hommages à Frédérique Hoschédé, le vrai nom de Dorothée, et à Vincent, dans la catégotie des «ambassadeurs». Amoureux et généreux, c’est un couple qui gagne définitivement à être connu.

