Pif, le mag : pour son nouveau hors-série, le magazine culte ressuscite Yakari et s'offre une double couverture

Après son grand retour dans les kiosques en décembre dernier, le désormais trimestriel «Pif, le mag» propose en ce mois de février son premier hors-série issu de cette nouvelle version. Et fait souffler un vent de nostalgie qui saura ravir les premiers lecteurs de cette parution devenue culte, entre héros historiques et double couverture.

Si le célèbre chien et son cortège de gadgets, qui ont enchanté des générations de lecteurs, sont passés d'une périodicité de un à trois mois, la formule reste la même pour continuer à séduire. A savoir un gros contenu, des gags, des héros récurrents, et des gadgets. Pour ce premier hors-série depuis la reparution du titre - avec succès puisque le premier numéro de décembre 2020, tiré à 120.000 exemplaires et réédité depuis, a rapidement trouvé preneurs - sous le nom «Pif, le mag», les éditeurs ont voulu mettre les petits plats dans les grands. Au fil des 132 pages, on trouvera ainsi 5 histoires complètes, plus de 80 planches de BD, et une quarantaine sur les jeux et les gags, le tout pour 8,90 €.

Rahan ou Yakari, deux couv, deux styles

Surtout, le lecteur va pouvoir choisir entre deux couvertures, qui symbolisent les deux principaux atouts de ce numéro inédit spécial hiver, avec son Pif en pleine bataille de boules de neige. Une version propose ainsi le fameux Rahan venu de la préhistoire sur la couverture. Un héros imaginé par Roger Lécureux et André Chéret, présent dès le premier numéro de Pif, en 1969. Le lecteur de 2021 pourra ainsi feuilleter ses exploits avec un récit inédit en presse depuis 1977. Un dessin exclusif sous forme de poster du musculeux héros est également offert. L'autre couverture disponible rappellera aussi de bons souvenirs aux anciens fans. Comme l'annonce le magazine sur les réseaux sociaux, Yakari le petit indien revient dans la famille. Le héros jeunesse, imaginé dès 1969 par Job et Derib, retrouve les pages de Pif pour la première fois depuis...1983. Mais le choix ne devrait pas être trop cornélien, puisque les deux couvertures figureront bien dans le même magazine. L'une en...couverture, l'autre quelques pages plus loin.

Bien sûr, ce magazine ne serait pas ce qu'il est sans les fameux gadgets, au nombre de 2 pour ce numéro spécial, sans «plastique non recyclé, sans colle synthétique, sans verni uni», selon la nouvelle orientation écolo voulue par les nouveaux éditeurs du titre. Parents comme enfants auront à coeur de monter leur «boussole-coutelas» issu de l'univers de Rahan et destinée à trouver le nord magnétique.

Historiquement édité par le journal L'Humanité depuis 1969 - après avoir fait l'objet d'histoires en son nom dans le journal «Vaillant» dès 1952 - Pif gadget avait fini par disparaître des kiosques en 1993. Malgré de nombreuses tentatives, il n'avait pu retrouver une formule de croisière et inscrire ses parutions dans la durée. Mais depuis décembre 2020, L'Humanité, qui reste propriétaire, a cédé la licence d'exploitation à la société Pif & Hercule, alors que l'inattendu Frédéric Lefebvre, ex-porte-parole de l’UMP, député et secrétaire d’Etat, est devenu, en grand passionné, directeur de publication du magazine. Reste à savoir si cette nouvelle formule, qui mêle les héros et dessinateurs de la première époque du titre, et icônes des nouvelles générations, saura trouver son rythme de croisière.

