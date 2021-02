Un chien ou un homme ? Cette illusion d'optique qui enflamme les réseaux sociaux

Une nouvelle illusion d’optique déchaîne les passions sur le Web. Cette fois, il s’agit d’une photo de forêt dans la neige.

Sur celle-ci, on distingue en effet une forme noire qui coure à travers des bois enneigés. Mais les internautes sont divisés entre ceux voyant un homme vêtu entièrement de noir portant un sac à dos et ceux y voyant un chien noir, de face.

A première vue, lorsqu’on découvre la photo de loin, on peut aisément en effet croire à un homme en plein running. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte facilement qu’il s’agit bien d’un chien.

An optical illusion for tonight. First you see a man running into the snow ... and then ... pic.twitter.com/R9Lj1mlR5X

— nxthompson (@nxthompson) February 4, 2021