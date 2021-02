La Chronique des Bridgerton, saison 2 : date de sortie, casting, intrigue… Tout ce que l'on sait déjà

Après l’énorme succès rencontré par sa première saison, La Chronique des Bridgerton est d’ores et déjà assurée de revenir avec une saison 2.

L’annonce d’une suite a été faite à la fin du mois de janvier 2021. «Préparez-vous à une nouvelle vague d'événements mondains. La Chronique des Bridgerton revient officiellement pour une deuxième saison, seulement sur Netflix», a annoncé la plate-forme. «J'espère que vous avez mis de côté une bouteille de ratafia pour fêter dignement cette excellente nouvelle», a écrit Lady Whistledown.

A mi-chemin entre Downton Abbey et Gossip Girl

La Chronique de Bridgerton est inspirée des best-sellers de Julia Quinn (dont les ventes ont explosé avec la mise en ligne de la série). Elle suit la vie de la fratrie Bridgerton, dont les membres cherchent l'amour et le bonheur dans la haute société londonienne – exception faite toutefois d’Eloïse, personnage «féministe» du show qui tente de s’affranchir de l’obligation faites aux femmes de trouver époux, préférant aux bals protocolaires l’adrénaline d’une enquête pour le compte de la reine Charlotte (inénarrable Golda Rosheuvel).

Série aux magnifiques décors et somptueuses séquences de bals, théâtres de liaisons dangereuses et autres amours volcaniques indicibles, Bridgerton a affolé les compteurs en devenant la plus regardée de Netflix.

La planète s’est littéralement passionnée pour les aventures et les scandales des bonnes familles de la société anglaise du XIXe siècle. Tandis que les jeunes femmes destinées à être mariées cherchent le meilleur prétendant possible, une gazette colportant rumeurs et secrets interfère dans leurs plans. Leur mystérieuse auteure intervient en voix-off pour commenter les épisodes, comme le faisait celle de la série Gossip Girl.

Dans la première saison, ce sont en particulier les amours de Daphné Bridgerton (Phoebe Dynevor) et du beau Simon Basset - alias le très courtisé duc de Hastings (l'acteur Regé Jean-Page et son physique avantageux a fait des ravages) - qui ont enfiévré les spectateurs de la série produite par Shondaland (l’écurie de Shonda Rhimes à qui l’on doit des mastodontes comme Grey’s Anatomy).

De quoi parlera la saison 2 ?

Cette fois, La Chronique de Bridgerton sera centrée sur le personnage de Lord Anthony Bridgerton, plus particulièrement - série romanesque oblige - à la vie amoureuse du fils aîné de la famille interprété par Jonathan Bailey (Broadchurch). Le jeune homme retombera-t-il dans les bras de la chanteuse Siena (Sabrina Bartlett), ou succombera-t-il au charme d’une autre qui siérait plus à son rang ? Une chose est sûre, les ragots iront encore bon train…

« Je me tiendrai prête à prendre ma plume pour vous relater la moindre de ses rencontres galantes », promet Lady Whistledown. Attention spoilers. A noter que la révélation en fin de saison 1 de la vraie identité de cette dernière pourrait avoir des conséquences sur les prochains épisodes, comme l'a laissé entendre le créateur de la série, Chris Van Dusen, lors d'une interview avec Vanity Fair : «J'ai personnellement aimé que cela soit une surprise, le fait qu'on le révèle. Les conséquences que cela aura dans le futur et où cela va nous mener, c'est vraiment ce qui a rendu l'idée convaincante à mes yeux parce que cela laisse la place à tellement d'histoires fascinantes pour Penelope, mais aussi pour les autres personnages, comme vous pourrez le voir dans la saison 2».

Quand verrons-nous la prochaine saison ?

Le tournage débutera au printemps 2021. A l’heure où nous écrivons ces lignes, difficile à dire quand les nouveaux épsiodes seront prêts (sans compter les retards que pourraient entrainer la pandémie de Covid-19). Toutefois, il se pourrait que Netflix opte une nouvelle fois pour une diffusion à Noël, ce qui lui a si bien réussi pour la première saison.

