The Handmaid's Tale saison 4 : date de sortie, casting, intrigue... Tout ce que l'on sait déjà

La nouvelle saison de The Handmaid’s Tale doit arriver cette année, et on en sait déjà beaucoup.

L’univers dystopique tiré du livre éponyme de Margaret Atwood va s’étendre cette année avec de nouveaux épisodes très attendus. Pour les non-initiés (qui peuvent au plus vite rectifier le tir), l’histoire de cette série magnifiquement produite, dix fois récompensée aux Emmy Awards et aux Golden Globes, prend place dans un futur proche dans lequel une théocratie totalitaire et phallocrate a pris le contrôle des Etats-Unis, et attribué aux femmes des rôles sociaux très précis en fonction de leur fertilité.

L’héroïne, June, Américaine moyenne privée du jour au lendemain de toute liberté est ainsi devenue, sous la menace d’une mort par lapidation (sentence favorite du régime), une servante écarlate - à savoir une esclave destinée à donner une descendance aux dignitaires du régime (la pollution ayant rendu la plupart des femmes stériles). Mère d’une petite fille qui lui a été retirée pour être placée dans une autre famille de dignitaires que la sienne, June tente désespérément de la retrouver et rêve d’atteindre avec elle la zone libre canadienne où se trouve son mari.

Une série coup de poing

Son réalisme si fort qu’elle pourrait être prémonitoire - la démocratie américaine y est renversée à la faveur d’un simple état d’urgence prononcé au nom d’un retour à l’ordre - The Handmaid’s Tale est devenue sous l’impulsion de l’ère bigote et machiste de Trump un véritable avertissement sur la nécessité impérieuse pour les femmes de ne pas relâcher leurs efforts, pour conserver les droits dont elles disposent aujourd'hui. The Handmaid’s Tale est d’ailleurs devenu un véritable phénomène. Citée dans les discours politiques, ses costumes - reconnaissables immédiatement aux larges coiffes blanches et robes cramoisies - sont régulièrement arborés dans les manifestations pour la défense des droits des femmes, notamment en matière d’avortement, qui connait actuellement une vraie remise en cause à travers le monde.

via GIPHY

« Nous vivons dans un monde dominé par les hommes depuis trop longtemps, et le besoin du public de voir d’autres histoires, plus féminines, a trouvé une résonance dans l’actualité et l’explosion de témoignages de femmes. June aussi est une survivante », avait expliqué à Télérama l’actrice principale Elisabeth Moss en 2018, si bien que le mantra de son personnage est devenu un slogan dans les manifs féministes : « Nolite te bastardes carborundorum » (« Ne laissez pas les salauds vous tyranniser »). « Que nous le voulions ou non, nous sommes devenus un symbole de résistance (…). Des femmes enfilent la robe des servantes pour manifester leur inquiétude et leur colère», avait aussi constaté la comédienne australienne Yvonne Strahovski. « La première saison a été écrite avant l’élection de Trump, dans un monde où la tentation réactionnaire était déjà forte, un monde post-Brexit où certains revendiquaient sans honte leur misogynie et leur racisme. Nous tâchons de mettre en scène cette réalité à notre façon », avait quant à lui déclaré Bruce Miller, le showrunner.

Attention spoilers. Dans le premier teaser de la saison 4, June laissait entendre qu’elle allait poursuivre son combat pour la liberté après avoir réussi à extrader vers le Canada 165 enfants dont sa benjamine, née de ses amours secrètes avec Nick Blaine. Elle apparaissait résolue à tout faire pour récupérer sa fille aînée encore aux mains de Gilead. Et c’est une véritable révolution qui s’annonce… « Je ne peux pas me reposer. Ma fille mérite mieux. Nous méritons tous mieux. Le changement n'est jamais facile. Cette guerre ne va pas se gagner d'elle-même. Nous ne faisons que commencer. »

Le casting

Aux côtés d’Elisabeth Moss, les acteurs réguliers de la série reprendront leurs rôles respectifs. Max Minghella celui du commandant Nick Blaine, Bradley Whiford du commandant Joseph Lawrence, Joseph Fiennes de Fred Waterford, Yvonne Strahovski de Serena Waterford, Samira Wiley de Moira, Ann Dowd de Tante Lydia, O-T Fagbenle de Luke Bankole, Madeline Brewer de Janine et Amanda Brugel de Rita. Sam Jaeger, qui incarnait un représentant américain dans les deux saisons précédentes devient quant à lui acteur régulier. Du côté des arrivées, on note celle de l’actrice Mckenna Grace (The Haunting of the Hill House) qui jouera Mme Keyes, une adolescente à l’esprit vif, épouse d’un commandant plus âgé qu’elle, qui dirige sa ferme et sa maison avec assurance ». Ce nouveau personnage cachera sous une apparence calme et pieuse un esprit tourmenté et des velléités de révolte, comme la décrit le site goodhousekeeping.

Le casting accueillera aussi l’actrice Zawe Ashton qui jouera la petite amie de Moira, et Reed Birney (The Blackilist, House of Cards) campera un homme dont June fera la connaissance. Sera-t-il un allié ou un ennemi ? Plus que jamais June devra sonder en profondeur la confiance qu’elle peut placer en chacun de ses interlocuteurs...

Les prochaines intrigues

La saison 3 a laissé plusieurs questions d’importance en suspens. Que va-t-il advenir à June ? Où se trouve sa fille Hanna ? Les servantes vont-elles parvenir à se soulever ? Le procès des Waterford va-t-il marquer le début de la fin de Gilead ? La suite «ne pourrait pas être plus différente que ce que nous avons vu jusqu’à présent», a prévenu le showrunner. Nous devrions cependant retrouver June telle que la saison 3 l’avait laissée, en cavale et blessée. Ce qui se passera ensuite n’a pas été révélé mais certaines intrigues ont de fortes chances de trouver leur place.

« Maintenant que June et les Marthas (les femmes qui ont été contraintes à devenir des domestiques) ont réussi à transporter des centaines d'enfants hors de Gilead, il y a plusieurs façons de voir la suite, a confié Bruce Miller (Urgences, Les 4400) au Harper’s Bazaar. Dans une version, Gilead pourrait passer à l’attaque. «Gilead considère les enfants comme les siens et aussi comme la ressource la plus précieuse de leur monde», souligne Miller. Mais en même temps, le pays pourrait vouloir minimiser le scandale public qui est sur le point d’éclater. «A quel point perdre la traces de 165 enfants peut vous faire paraître faible ? », interroge le showrunner. Incapable de laisser sa fille aînée Hanna derrière elle, June a préféré laisser son bébé aux bons soins de son amie plutôt que de partir avec elles en lieu sûr au Canada. Elle apparaît plus déterminée que jamais à se battre et récolter les graines de révolte qu’elle a semé au fil des premières saisons chez ses soeurs d’infortune.

Deadline rapporte que cette saison 4 verra June prendre de nouveaux risques qui la confronteront à de nouvelles situations dangereuses. Sa soif de justice n’aura pas de limites et pourrait menacer de détruire les relations auxquelles elle tient le plus. Est-ce que cela concernera celle qu’elle entretient avec Nick, le père du bébé qu’elle est parvenue à faire sortir de Gilead et qui est désormais chez son mari Luke à Toronto ?

Une grande partie des intrigues pourraient concerner ce qu’il se passe au Canada. La saison 3 avait dévoilé que les enfants sauvés par June étaient arrivés sains et saufs là-bas, pris en charge par les services hospitaliers dès leur atterrissage. Elisabeth Moss a déclaré à THR: « Nous avons six [personnages] réguliers au Canada maintenant... Nous avons passé toute la saison 3 avec June dans une nouvelle maison avec Bradley Whitford en tant que commandant Lawrence. De toute évidence, June va devoir trouver un nouvel endroit où vivre. Je ne pense pas qu'elle retourne dans cette maison ! C'est une opportunité pour un nouvel endroit, un nouveau monde, une nouvelle partie du monde à montrer et de nouveaux personnages. »

« Les personnages à Toronto font autant partie de l’histoire que ceux qui sont à Gilead », avait confié le showrunner à TV Guide à l’issue de la saison 3. « Tous les gens à Toronto nous montrent ce qui l’attend si June sort de Gilead. On raconte un itinéraire possible, mais tout ne sera pas ensoleillé », a-t-il prévenu. Pour THR, le showrunner Bruce Miller a évoqué Emily, Moira et Rita, trois anciennes captives de Gilead désormais au Canada. « Elles doivent vivre avec la question de savoir quel vécu elles ont ramené avec elles. Ce dont tante Lydia (Ann Dowd) parlait quand elle disait ‘Gilead est en vous’.»…

Autre intrigue qui devrait être au cœur de cette saison 4, celle qui concerne le futur du couple Waterford (dont June devait assurer la descendance…), et qui vont devoir désormais répondre de leur crime (ils comptent parmi les architectes de Gilead) face à la justice canadienne. « Ils ont fait tant de compromis pour leurs idées, maintenant ils doivent affronter les conséquences et le naufrage de tous les mensonges qu’ils se sont faits », a déclaré le showrunner toujours pour THR.

Quand la saison 4 sera-t-elle diffusée ?

Renouvelée avant la fin de la saison 3 qui a été diffusée en août 2019, la saison 4 de The Handmaid’s Tale devait arriver à l’automne 2020 avant que la pandémie de Covid-19 ne vienne bouleverser son calendrier de production, la forçant à stopper en mars. Le tournage a pu reprendre en septembre dernier. Bruce Miller avait fait savoir en décembre que la moitié était déjà en boîte. Contrairement aux saisons précédentes qui comptaient 13 épisodes, cette saison 4 ne devrait en comporter que 10. Une décision qui ne serait pas motivée par des contraintes budgétaires mais purement créatives, a fait savoir la production. Trois des épisodes devraient être réalisés par l’interprète de l’héroïne elle-même, Elisabeth Moss.

Hulu (et OCS qui la diffuse en France) n’ont pour l’heure pas annoncé de date de diffusion. La presse spécialisée mise sur une sortie au printemps. Une saison 5 est d’ores et déjà commandée, il se murmure qu’elle pourrait être la dernière. Les fans peuvent néanmoins se consoler car le dernier livre en date de Margaret Atwood, Les Testaments, est la suite, 15 ans plus tard, des événements survenus dans La servante écarlate, dont Handmaid’s Tale est l’adaptation télé. Et Les Testaments pourrait bien faire l’objet d’un spin-off.

Change never comes easy. Blessed be the squad. The #HandmaidsTale Season 4, coming 2021. pic.twitter.com/imrVc27Byg — The Handmaid's Tale (@HandmaidsOnHulu) June 24, 2020

Pour l’heure, et «Blessed it be the fruit» (Béni soit le fruit), il est encore possible de voir ou revoir les trois premières saisons sur OCS.

