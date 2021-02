Christina Milian : la compagne de M. Pokora va remplacer Naya Rivera dans la série «Step Up»

La chanteuse et comédienne Christina Milian va avoir la lourde tâche de reprendre le rôle de la regrettée Naya Rivera dans «Step Up», la série inspirée des films «Sexy Dance».

La compagne de M. Pokora, qui a récemment annoncé être enceinte de leur deuxième enfant, incarnera donc le rôle de Colette Jones, autrefois incarnée par Naya Rivera, aux côtés de Ne-Yo, qui joue le rôle de Sage Odom, dans la saison 3 de cette série lancée en 2018 sur YouTube Red avant d’être récupérée par la chaîne Starz, qui suit la vie des étudiants d’une école des arts de la scène à Atlanta.

Consciente de la responsabilité qui pèse sur ses épaules, Chritina Milian a tenu à rendre hommage à l’ancienne star de Glee décédée le 13 juillet dernier après s’être noyée dans le lac Piru, en Californie. «Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre la famille Step Up. Je sais que j’ai une grande responsabilité à endosser. Naya était incroyable. J’espère honorer Naya Rivera, sa famille, ses amis et ses fans avec une belle performance», a-t-elle déclaré, rapporte le site américain ew.com.

Christina Milian a également pu compter sur le soutien de son partenaire à l’écran, Ne-Yo, dont un message de bienvenu a été publié sur les réseaux sociaux, sans oublier de saluer la mémoire de Naya Rivera.

Welcome Christina Milian. Step Up Season 3 is coming your way. #StepUpSTARZ pic.twitter.com/54cWzWobpx — Step Up Series (@StepUpSeries) February 8, 2021

«Personne ne peut remplacer Naya Rivera. Mettons les choses au clair. Son esprit vit dans nos mémoires et dans chaque partie de ce que cette série est, et sera. Christina Milian a une grosse responsabilité et elle le sait, ce qui témoigne de son respect en tant que personne et en tant qu’artiste. Je suis certain de sa capacité à apporter une énergie et une lumière à ce personnage que les fans de Naya Rivera, et le reste du monde, vont adorer. Nous avons accueilli Christina Milian à bras ouverts et nous l’avons entouré avec amour et soutien. Je suis très enthousiaste et j’ai hâte que le monde entier le voie !», a-t-il écrit.

