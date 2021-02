Les aventures du jeune Voltaire : le plus turbulent des philosophes des Lumières héros d’une série TV

Signée Alain Tasma (Aux animaux la guerre), la série en quatre épisodes «Les Aventures du jeune Voltaire» revient sur un pan méconnu de la vie du philosophe engagé.

Thomas Solivères (Edmond) est la tête d’affiche de cette fresque historique à voir à partir de ce lundi 8 février sur France 2. Comment devient-on Voltaire ? Comment un jeune poète courtisan et libertin se transforme-t-il en pourfendeur de l’arbitraire et du fanatisme ? La série dresse un portrait surprenant de l’auteur de Candide, dont les idées modernes se sont heurtées au fanatisme religieux.

«Notre Voltaire est aux antipodes d’une certaine imagerie, propre à la fin du XXe siècle, où l’on voyait, sur nos billets de 10 francs, un petit vieux, sec et courbé, nous regardant avec de faux airs de Louis XI, dans un contre-jour inquiétant. Rien de plus faux ! Il ressemble plutôt à ce portrait de lui, fameux lui aussi, de Fantin-Latour. Il est vivant, insolent, malicieux », commente le producteur et co-auteur de la série Georges-Marc Benamou. Il est vrai que l’on connaît moins ce jeune Voltaire, le héros épique, le combattant intrépide. Sa vie fut romanesque, faite d’aventures amoureuses, d’amitiés, de duels et de cavales. Et c’est dans ce mouvement permanent, grâce à une curiosité insatiable, une intelligence acérée qu’il devient le grand Voltaire, le flamboyant défenseur de la Tolérance et de la Liberté à l’orée de la Révolution française. Notre 'Jeune Voltaire' est un héros complexe. Il n’est pas un saint ; il peut même être odieux, narcissique, plus courtisan que les courtisans, mais comme le dit un de ses biographes : ‘La Grandeur de Voltaire, c’est de toujours choisir la Solidarité humaine.'».

«C’est très excitant pour un acteur de jouer un être plein de contradictions, ambivalent, en équilibre, qui peut basculer d’un côté ou de l’autre, a confié l’interprète de Voltaire, Thomas Solivères. Arouet cherche les faveurs du pouvoir mais se saborde lui-même par des écrits subversifs. Il est préoccupé de sa seule gloire – son frère le lui dit, d’ailleurs : c’est un égoïste –, il est avide d’argent, de femmes, de plaisirs, mais en même temps il s’ouvre au monde et prend parti. Et il grandit peu à peu en regardant les autres et en s’intéressant à autre chose qu’à lui-même. Je me rends compte aussi que c’est la première fois qu’on me confie un rôle si actif. Jusque-là, la plupart des personnages que je jouais étaient poussés ou bousculés par l’intrigue. Voltaire, lui, se révolte, décide, se met en colère, se bat... ».

