Anny Duperey : la comédienne revient sur sa tentative de suicide à 13 ans après le décès de ses parents

Invitée de Claire Chazal dans l’émission «Passage des arts» sur France 5, Anny Duperey est revenue sur sa tentative de suicide à l’âge de 13 ans après la mort de ses parents.

La comédienne de 73 ans, qui explique avoir été sauvée grâce à sa rencontre avec l’art, s’était déjà confiée par le passé sur ce traumatisme vécu durant son enfance. Âgée de 8 ans, Annie Legras a découvert le corps sans vie de ses parents, tous deux photographes, dans la salle de bains, asphyxiés au monoxyde de carbone en raison d’un chauffe-eau défectueux.

«Ma petite sœur n'avait que cinq mois quand, un dimanche matin, j'ai retrouvé mes deux parents morts dans la salle de bain, asphyxiés par le monoxyde de carbone. Il y a eu d'abord une sorte de déni du deuil, un petit peu dépressive, jusqu'à l'âge de 13 ans. À 13 ans, j'ai fait une espèce de simili tentative de suicide en me foutant sous une bagnole, qui n'a pas voulue de moi», avait-elle expliqué à l’époque dans la presse.

Suite à la mort de ses parents, elle sera confiée à sa grand-mère paternelle et à sa tante – elle explique d’ailleurs que c’est cette dernière qui l’a poussé dans la voie artistique – tandis que sa sœur sera confiée à la famille maternelle.

Après la diffusion de son portrait – qui fait allusion à ce drame vécu dans son enfance – Annie Duperey a tenu à faire une mise au point à propos d’une possible confusion avec la Une d’un magazine people. « J'en profite pour dire aux gens qui ont vu une couverture de France Dimanche que je n'ai pas été renversée par une voiture dernièrement, j'avais 13 ans. Et depuis, ça va très bien. Après cet accident, c'était comme un rite de passage. On vérifie qu'on a bien le droit d'être sur terre et c'est après cela que j'ai découvert l'art», explique-t-elle à Claire Chazal.

