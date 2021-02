Woody Allen : une série documentaire sur les agressions sexuelles commises sur sa fille arrive sur HBO

Tournée dans le plus grand secret, la série documentaire «Allen v. Farrow» propose une enquête approfondie sur les accusations d’agressions sexuelles visant le réalisateur Woody Allen sur sa fille Dylan Farrow, âgée de 7 ans à l’époque.

Déclinée en quatre épisodes, réalisée par deux documentalistes plusieurs fois nominés aux Oscars, Kirky Dick et Amy Ziering, cette série documentaire promet de «révéler la vraie histoire» derrière les gros titres de la presse people, de se pencher sur le procès pour la garde des enfants entre Woody Allen et sa femme Mia Farrow qui a suivi, et la révélation de la relation qu’entretenait le réalisateur avec la fille adoptive de son épouse (accueillie quand Mia Farrow était en couple avec le musicien André Previn) âgée de 20 ans, Soon-Yi Previn.

Selon le site américain The Hollywood Reporter, la diffusion de la série documentaire débutera le 21 février prochain sur HBO et la plate-forme de streaming HBO Max. Et une bande annonce vient d’être dévoilée.

Cette série documentaire n’est pas sans rappeler Leaving Neverland, la série documentaire - diffusée elle aussi sur HBO - consacrée aux accusations d’actes pédophiles visant Michael Jackson. Là aussi, la production avait été tenue secrète jusqu’au bout, avant une diffusion en mars 2019 sur HBO.

Dans Allen v. Farrow, les téléspectateurs vont découvrir des vidéos familiales et des documents audios jamais diffusés auparavant, des éléments clefs de l’enquête, et les témoignages de Mia Farrow, Dylan Farrow, Ronan Farrow, de l’ami de la famille Carmy Simon, du procureur Frank Maco, et d’autres personnes directement liées à l’affaire.

A voir aussi