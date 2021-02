Charlène de Monaco : la princesse adopte une nouvelle coupe encore plus courte

Charlène de Monaco a dévoilé une nouvelle coupe de cheveux qui n’est pas du tout passée inaperçue ce mardi 9 février, lors de son apparition pour la présentation officielle d’un tournoi de rugby organisé à Monaco.

Alors qu’en décembre dernier la princesse avait déjà surpris avec une «half-hawk» - coupe asymétrique avec un côté du crâne rasé très Rock n'roll - cette fois-ci c’est une coupe encore plus courte qui a fait parler d'elle. Fini la mèche blonde sur le côté, l’ex-nageuse arbore dorénavant une sorte de «coupe au bol».

Face aux critiques qu’avaient suscité son premier changement capillaire, l’épouse du prince Albert s’était exprimée dans une interview pour « Point de Vue » parue le 20 janvier dernier. « Il se trouve que j’en avais envie depuis longtemps. Le style me plaît, c’est tout », avait-elle expliqué, rappelant que l’essentiel pour elle était de plaire à ses enfants. « Ce qui compte, c’est que Jacques et Gabriella adorent voir leur maman avec sa nouvelle tête. Et que, une fois le premier effet de surprise passé, le prince la comprenne et l’aime lui aussi », avait-elle conclu.

