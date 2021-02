Jennifer Lopez et Alex Rodriguez en thérapie : le couple au bord de la rupture ?

Jennifer Lopez s’est confiée sur ses problèmes de couple avec l’ancienne star de baseball Alex Rodriguez.

Au cours d’une interview pour le magazine Allure, la chanteuse et actrice de 51 ans a révélé qu’elle et son compagnon avaient démarré une thérapie de couple suite au premier confinement de mars.

La star explique y avoir eu recours parce qu'elle souffrait de ne pas avoir d’activités à l’extérieur, tandis qu’Alex Rodriguez aimait rester à la maison. «Nous avons travaillé sur nous-mêmes. Nous avons suivi une thérapie. Tout s’est bien déroulé par la suite. Je pense que ça nous a vraiment aidés dans notre relation», a-t-elle confié.

De quoi rassurer les fans inquiets de voir le couple se séparer, sutout depuis qu'il se murmure que l'ex-sportif professionnel entretiendrait une relation avec Madison LeCroy, une starlette de la télé-réalité américaine. Une source a indiqué cette semaine à Entertainment Tonight que Jennifer n'accordait en fait pas du tout de crédit à cette rumeur, «elle fait confiance à Alex et est très amoureuse de lui», a-t-elle confié.

Toujours dans les colonnes du magazine Allure, Jennifer Lopez a rappelé qu’elle attendait avec impatience le jour de leur mariage, repoussé à cause de la crise du Covid-19. «On a vu les choses en grand. On préparait l’événement depuis des mois et des mois, et cela devait avoir lieu à l’étranger. Peut-être que ce n’était pas le bon moment. En y réfléchissant bien, on a pensé que c’était un signe», a expliqué celle qui a déjà été mariée par trois fois dans le passé.

Sa dernière union en date était avec le chanteur Marc Anthony (2004-2014), le père de ses jumeaux de 13 ans, tandis qu’Alex Rodriguez a déjà été marié une fois, entre 2002 et 2008, à la mère de ses deux enfants, Cynthia Scurtis.

