The Last of Us : Pedro Pascal et Bella Ramsey au casting de la série

La série événement «The Last of Us», actuellement en développement pour la chaîne américaine HBO, vient de trouver ses deux acteurs principaux.

Pedro Pascal (The Mandalorian, Narcos) incarnera le rôle de Joel, tandis que Bella Ramsey (Game of Thrones) interprètera celui d’Ellie. C’est Neil Druckmann, le scénariste et directeur artistique de l’adaptation en série télévisée du jeu vidéo à succès, qui a confirmé la nouvelle à propos de Pedro Pascal sur son compte Twitter. «Eeeeet voilà la deuxième moitié. Content de compter Pedro parmi les membres de la série», a-t-il écrit.

Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

Pedro Pascal s’est imposé comme un acteur incontournable ces dernières années, aussi bien sur le grand que le petit écran, avec des apparitions remarquées dans Game of Thrones, Narcos, The Mandalorian ou encore le film Wonder Woman 1984 dans lequel il incarnait le vilain, Maxwell Lord.

Le comédien est rejoint au casting par Bella Ramsey, qui s’est fait connaître du grand public pour son interprétation de Lyanna Mormont dans la série Game of Thrones. Elle prêtera ses traits au personnage d’Ellie, une orpheline de 14 ans qui n’a jamais rien vu d’autre qu’une planète ravagée. L’adolescente éprouve des difficultés à gérer ses émotions, se laissant parfois emporter par la colère qui gronde en elle, et d’autres fois tentant de satisfaire son besoin de rapprochement, son sentiment d’avoir sa place dans le monde, mais aussi la conscience qu’elle pourrait être la clef pour sauver l’humanité.

Pilotée par le créateur de Chernobyl, Craig Mazin, The Last of Us suit les aventures d’un homme d’une cinquantaine d’années, Joel, et d’une adolescente de 14 ans, Ellie, qui tentent de survivre dans un monde dévasté et contaminé par une mystérieuse infection. Tous deux vont se retrouver à traverser les États-Unis, avec tous les dangers que cela représente, aussi bien venant des personnes infectées que des groupes de malfrats se trouvant dans les zones sinistrées.

