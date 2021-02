The Mandalorian : la comédienne Gina Carano écartée de la série après une nouvelle polémique sur les réseaux sociaux

La provocation de trop. Gina Carano a été définitivement exclue de la série «The Mandalorian» après la publication d’un nouveau message polémique sur les réseaux sociaux.

Selon le site américain The Hollywood Reporter, la comédienne, qui incarnait le personnage de Cara Dune dans The Mandalorian diffusée sur Disney+, a insinué sur Instagram qu’être membre du parti Républicain aujourd’hui aux États-Unis était comparable à être juif pendant l’Holocauste. Un message qui entraîné son licenciement immédiat par la société Lucasfilm. Mais aussi par l’agence d’artistes qui la représentait (United Talent Agency, ndlr).

«Gina Carano n’est plus employée par Lucasfilm et il n’y aucune intention qu’elle le soit à nouveau à l’avenir. Ceci étant dit, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les personnes en fonction de leur identité culturelle et religieuse sont odieux et inacceptables», a précisé la société dans un communiqué publié par The Hollywood Reporter.

Mercredi, le hashtag #FireGinaCarano a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux suite à l’indignation provoquée par ce message publié sur Instagram par cette ancienne combattante en MMA (Mixed Martial Arts, ndlr). Ce n’est pas la première fois que Gina Carano crée la polémique. En novembre dernier, elle s’était ouvertement moquée des recommandations du parti Démocrate concernant le port du masque dans le but de freiner l’épidémie de coronavirus, pour mieux attiser les soupçons de fraude électorale concernant l’élection présidentielle.

Selon une source citée par The Hollywood Reporter, Lucasfilm songeait à licencier la comédienne depuis un moment. «Cela fait deux mois qu’ils cherchent une raison de la virer, et aujourd’hui, ça a été le coup de grâce», explique-t-elle.

