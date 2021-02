The Mandalorian : les fans souhaitent que Gina Carano soit remplacée par l'interprète de «Xena, la guerrière»

Suite au licenciement de Gina Carano du casting de «The Mandalorian», les fans de la série souhaitent que la série confie son personnage à Lucy Lawless, la comédienne qui tenait le rôle principal dans «Xena, la guerrière».

Lucasfilm a confirmé, ce mercredi, que Gina Carano – qui incarnait le personnage de Cara Dune dans The Mandalorian – ne participerait plus à la série, ni à tout autre projet de la société, à l’avenir, après la publication d’un commentaire dans lequel elle a comparé le traitement des Républicains aux États-Unis à la persécution des Juifs dans l’Allemagne nazi durant la Seconde Guerre Mondiale.

Alors que certains internautes ont apporté leur soutien à Gina Carano, 38 ans, via le hashtag #CancelDisneyPlus (#SuppriméDisney+, en français) sur Twitter, une grande partie des fans de The Mandalorian est déjà passé à autre chose, et a désigné massivement Lucy Lawless, 52 ans, comme l’actrice parfaite pour reprendre le rôle de Cara Dune.

Instead of #canceldisneyplus, can they just cast Lucy Lawless as Cara Dune and pretend it was her the whole time? pic.twitter.com/sOvrouGv05

— Severed Sons A D&D Podcast (@SeveredSonsDnD) February 11, 2021