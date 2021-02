Top Chef : poussée à participer au concours par Adrien, Chloé s'attire les faveurs des internautes

La douzième saison de Top chef a été lancée hier soir. Parmi les quinze candidats en lice, Chloé Charles, 33 ans, s’est déjà attiré la sympathie des internautes.

Poussée par l’ex-finaliste Adrien à tenter sa chance dans le concours, la trentenaire a reçu de nombreux soutiens sur Twitter. L'aura d’Adrien, chouchou du public la saison dernière, n’a pas manqué de lui apporter un sacré coup de pouce. L’ancien finaliste, arrivé deuxième du concours au grand dam de ses nombreux fans, a d’ailleurs loué les qualités de la cheffe à l'occasion du portrait qui lui était dédié. Il n'en fallait pas plus pour que la jeune femme soit adoubée par le public. Mais Chloé Charles, qui mise sur une cuisine éco-responsable et zéro déchet s'est également attirée les faveurs des internautes pour son humilité et son franc-parler. «Ce n'est pas parce que je suis éco-responsable, que je ne cuisine que du quinoa mal assaisonné» a en effet expliqué la trentenaire avec humour.

Chloé elle est sponsorisée par the GOAT Adrien on peut que valider #TopChef pic.twitter.com/lesRagiLQG — (@xplicitlxuren) February 10, 2021

Chloé recommandée par Adrien du coup je l’aime déjà #TopChef — V. (@valentineamat) February 10, 2021

Chloé je l'aime déjà. Les amis d'Adrien sont mes amis. #TopChef — Mélanie (@MelisTalking) February 10, 2021

#TopChef Top 5 pour le moment :



1. Chloé



2. Matthieu



3. Bruno



4. Pierre



5. Sarah — Max H. (@Maxallica) February 10, 2021

« C’est pas parce que je suis éco-responsable que je ne cuisine que du quinoa mal assaisonné ». J’aime Chloé. #TopChef (Hello @marionsauveur ;)) — Christine Berrou (@ChristineBerrou) February 10, 2021

Une bonne entrée en matière qu'il va toutefois falloir concrétiser. Si son gâteau cuit à la vapeur, son compoté de poire, caramel, crumble et son jaune d'oeuf confit au sucre a d'emblée marqué des points sur le papier auprès des chefs comme des internautes, son dressage lui est loin d’avoir convaincu et divise. «J’ai peur pour Chloé. Ça à l’air chouette, mais la présentation fait peur». «Moi je ne le trouve pas moche son dessert à Chloé. C’est super tentant», «Chloé, c'est de la cuisine plaid : c'est pas joli, on dirait que ça a trainé n'importe où, mais c'est hyper réconfortant, et c'est de ça qu'on a besoin», pouvait-on entre autres commentaires lire sur Twitter. Preuve que Chloé a déjà ses fans.

La jeune femme, qui a reconnu que le dressage était sa plus grosse lacune, a tout de même été intégrée à la brigade d’Hélène Darroze. Deux candidats ont eu moins de chance. Le chef Yohei Hosaka et Adrien Zedda ont quitté hier soir l'aventure.

