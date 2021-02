Downton Abbey : Nathalie Baye au casting du 2e film adapté de la série

Selon le site britannique du Daily Mail, Nathalie Baye sera présente au casting du deuxième film adapté de la série à succès «Downton Abbey».

C’est le chroniqueur cinéma du Daily Mail, Baz Bamigboye, qui a partagé l’information avec ses lecteurs. « L’entente cordiale entre le Royaume-Uni et la France devrait certainement s’améliorer si Maggie Smith et Nathalie, une des plus grandes actrices françaises, sont réunies à l’écran», lance le journaliste au début de son article. Plus loin, il en dit un peu plus sur le rôle de l’actrice.

«Dans le nouveau film Downton, Mme Baye jouera une vieille amie de Violet (Crawley, le personnage incarné par Maggie Smith) qui vient lui rendre visite. Bien sûr, la comtesse sera entourée, comme à son habitude, par les membres de sa famille», précise-t-il.

Selon le Daily Mail, ce second film adapté de Downton Abbey devrait entamer son tournage au Royaume-Uni d'ici la fin du mois de mars, ou début avril. Les fans retrouveront d’autres stars de la série, notamment Hugh Bonneville (Robert, Lord Grantham), Elizabeth McGovern (Cora) ou encore Michelle Dockery (Mary). Tous seront bien évidemment soumis à un protocole sanitaire très strict pour éviter tout risque de contamination.

A voir aussi