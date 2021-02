Justice League : les fans n'en pouvaient plus d'attendre le trailer de la Snyder cut

Ce dimanche, les fans de l'univers DC Comics ont passé une bonne partie de la journée à attendre le nouveau trailer de la version «Snyder cut» de «Justice League.

Ils étaient ainsi des milliers, plus de deux heures avant l'ouverture du stream, à attendre que la vidéo se lance et à partager leurs espoirs d'une version à la hauteur de leurs attentes.

Une sortie prévue en mars

La vidéo a été dévoilée un peu après 17h, heure française, dans un étrange format 4/3. Pour l'instant, rien de permet de dire si cette version satisfera les amateurs.

Seule certitude, le film sera mis en ligne, le 18 mars prochain, sur la plateforme de VOD HBO Max, aux Etats-Unis.

Les Français devront quant à eux attendre le 22 avril, comme l'a précisé DC France, même si on ne sait pas sur quelle plate-forme la sortie aura lieu.

Vous êtes très nombreux à nous demander si la Snyder Cut's Justice League sortira en France.





Nous pouvons enfin vous le dire avec certitude : OUI.





Le film sera disponible en VOST et en VF dès le 22 avril 2021.





Rendez-vous dimanche pour le nouveau trailer ! — DC Comics France (@DCComics_FR) February 12, 2021

«Zack Snyder's Justice League» est, comme son nom l'indique, la version validée par le réalisateur du film de 2017. Un long-métrage devenu un quasi-accident industriel, même si les recettes n'avaient pas été ridicules.

Un film plus sombre

A l'époque, Snyder avait quitté le film en pleine post-production car sa fille, âgée de 20 ans, venait de se suicider. Il avait alors été remplacé par Josh Whedon, qui avait dû couper de nombreuses scènes à la demande du studio et faire en sorte que le film dure moins de deux heures.

Cette nouvelle version, qui devrait faire près de quatre heures, s'annonce beaucoup plus sombre que la version de base. C'est d'ailleurs ce point-là qui avait abouti au divorce entre Snyder et le studio. Les retours mitigés après «Batman v Superman : L'Aube de la justice», sorti en 2016, avaient poussé la Warner à choisir une veine plus grand public, ce qui n'a pas vraiment fonctionné.

