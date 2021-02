Camille Lou : elle raconte son coup de foudre sur le tournage d’une série

Héroïne de «Je te promets», le remake français de «This is us» dans lequel elle tient l'un des rôles principaux, Camille Lou est revenue sur la rencontre avec son compagnon pendant le tournage d’une série dans Télé Loisirs.

L’interprète de Florence dans la série de TF1 explique que tout a commencé par une rupture amoureuse. Une épreuve difficile à vivre pour la comédienne qui, heureusement, a pu compter sur le soutien de ses proches. «J’ai vécu cet été une rupture très difficile, je n’ai pas été très bien à cette époque. Ma famille a été très présente, comme toujours, mes amis aussi, ils m’ont aidée à sortir la tête de l’eau. J’ai appris à me redécouvrir», confie-t-elle à nos confrères.

Malgré son chagrin, la jeune femme accepte de tenir le rôle principal de la série J’ai menti diffusée sur France 3, dont le tournage se déroule au Pays Basque.

«Je suis arrivée sur ce tournage avec une envie folle de travailler, de la même manière que le coronavirus nous a fait redécouvrir des choses que l’on avait tendance à oublier. J’ai toujours eu conscience de la chance d’être actrice, mais j’ai ressenti un regain après ça. Sur le tournage, il y avait une osmose complète, sans aucune onde négative, ce qui est rare. Et puis j’ai fait une rencontre sur la côte basque, un jeune homme qui m’a bouleversée. Tout s’est combiné. Je crois beaucoup au destin, comme si toutes les planètes s’étaient alignées pendant ces quelques mois», explique-t-elle.

Dans la série, Camille Lou incarne le personnage d’Audrey qui pratique le surf. Si la production pense au départ utiliser une doublure, la comédienne décide de prendre des cours afin de réaliser elle-même les prises de vues. C’est alors que sa route va croiser celle de Romain Laulhe, coach de surf dans la ville d’Anglet.

«J’interprète le rôle d’une surfeuse. Au début, la production devait prendre une doublure mais, comme j’avais cette envie de vivre de nouvelles expériences, j’avais envie d’apprendre, je leur ai demandé de me trouver un surf. J’ai adoré, et puis j’ai rencontré cet homme formidable. Une belle histoire et une belle série faite avec le cœur», conclu-t-elle.

