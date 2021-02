Jack Black prêtera sa voix à un robot dans l'adaptation du jeu vidéo «Borderlands»

Jack Black vient de rejoindre à son tour l’adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo «Borderlands». L’acteur et musicien prêtera sa voix au robot Claptrap.

Un rôle dans lequel il pourra exprimer l’étendue de ses talents humoristiques, puisque le petit robot est connu pour sa voix haut perché et son humour sarcastique absolument irrésistible. «Claptrap est le personnage le plus drôle dans le jeu, et Jack sera parfait pour lui donner vie à l’écran», a reconnu le réalisateur Elie Roth dans un entretien avec le site américain Variety.

Jack Black sera bien entouré au casting de cette adaptation très attendue sur grand écran de l’une des plus célèbres franchises du jeu vidéo développée par les studios Gearbox Software et 2K Games. Borderlands peut déjà compter sur la présence de Cate Blanchett dans le rôle de Lilith, tandis que Kevin Hart et Jamie Lee Curtis incarneront respectivement Roland et le Dr. Patricia Tannis.

Aucune information concernant la date de tournage n’a été révélée pour le moment.

