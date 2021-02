Mr & Mrs Smith : une série en préparation avec Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge

Un duo de choc. Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge tiendront les rôles principaux dans l’adaptation en série du film de 2005 avec Brad Pitt et Angelina Jolie, «Mr & Mrs Smith».

Encore mieux, le créateur de la série Atlanta et celle qui est à l’origine de Fleabag et Killing Eve seront associé à la showrunneuse Francesca Sloane (Fargo) pour écrire le scénario de cette fiction qui sera diffusée sur Amazon Prime Video.

Nous préparons une nouvelle version du classique Mr. & Mrs Smith, sous la forme d'une série avec Phoebe Waller-Bridge et Donald Glover, à venir en 2022.





Ça paraît complètement fou mais comme vous le voyez c'est extrêmement sérieux. pic.twitter.com/nUEOvrz6xz — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) February 15, 2021

«Vous parlez d'une équipe de rêve ! Donald et Phoebe sont deux des créateurs et interprètes les plus talentueux au monde. C’est vraiment un rêve pour nous, comme ce sera le cas pour notre public, que ces deux forces de la nature collaborent en tant qu’équipe créative puissante. Mr & Mrs Smith est une propriété emblématique, et nous avons hâte de voir comment Donald, Phoebe et Francesca vont se l'approprier», s’est enthousiasmée la directrice d'Amazon Studios, Jennifer Salke, dans un communiqué.

Le film de 2005, qui avait également permis à Brad Pitt et Angelina Jolie de se rencontrer, suivait l’histoire d’un couple de tueurs à gages travaillant pour deux agences concurrentes. Alors que leur mariage bat de l’aile, leurs secrets et la rancune accumulée explosent au grand jour quand ils reçoivent l’ordre par leurs employeurs respectifs de tuer l’autre.

A noter que Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge seront également producteurs de cette série attendue dans le courant de l’année 2022 sur Amazon Prime Video.

