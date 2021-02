Neuf Meufs : Emma De Caunes ausculte le désir féminin dans une nouvelle série à voir sur Canal+

Emma de Caunes signe la nouvelle Création Décalée de Canal+, une série courte douce-amère de 9 x 10 minutes sur le désir féminin.

Avec le réalisateur et dramaturge Diastème en co-scénariste, Emma de Caunes, dont il s’agit ici de la première série, y dévoile des tranches de vie intime de neuf femmes d’âges différents, qui ont pour point commun de vivre dans le même immeuble sans forcément se connaître.

L’une tente de séduire son voisin marié en faisant déborder sa baignoire quand l’autre couche une dernière fois avec son amoureux avant de rompre… Sous des dehors légers, Neuf Meufs aborde le désir féminin avec délicatesse. « Il n'est pas souvent représenté à l'image et j'ai voulu faire de ces petits portraits de femmes dans l'air du temps, des femmes d'aujourd'hui confrontés au désir, sous toutes ses formes », a confié à France Info la réalisatrice, qui explique s’être inspirée de toutes les femmes de sa vie : sa mère, sa fille, ses tantes, ses amies…

«Des bribes de femmes que j'aime et chacune d'entre elles me touche », a ajouté Emma de Caunes, qui met ici en scène sa propre fille Nina Blanc-Francard dans le rôle d’une ado qui bombarde sa mère (Mademoiselle Agnès) de questions sur le sexe. «J’ai vraiment eu cette conversation avec ma fille, un peu crue, sur l’orgasme, quand elle avait 16 ans, un an après #MeToo. J’étais surprise, je ne l’ai vraiment pas vu arriver ! Ça m’a bouleversée quand je me suis entendue lui dire : «Il y a une règle d’or, ne fait jamais ce que tu ne veux pas faire», a révélé pour Le Figaro celle qui en 2017 avait témoigné contre Harvey Weinstein et qui voudrait ensuite enchaîner avec «Neuf Keums».

Déjà disponible en intégralité sur MyCanal, «Neuf Meufs» avec Mademoiselle Agnès, Aïssa Maïga, Solène Rigot, Marie Bunel, Jeanne Rosa, Camille Rutherford, Sarah Suco, Kaori Ito, Faustine Koziel, mais aussi Philippe Katerine, François Berléand, et Charlie Dupon est à voir en intégralité sur MyCanal et à partir de ce 15 février à 23h sur Canal+.

