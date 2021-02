Regé-Jean Page : le séduisant acteur de La Chronique des Bridgerton amoureux d'une footballeuse

L’interprète du Duc de Hastings dans la série à succès La Chronique des Bridgerton n’est plus un coeur à prendre. L’acteur a été aperçu en train d’embrasser sa compagne, une footballeuse.

Le DailyMail a publié ce samedi 13 février une série de clichés qui montrent Regé-Jean Page en plein instant de tendresse avec sa petite-amie.

L’acteur serait en couple avec Emmy Brown, 31 ans, footballeuse au sein des FBB Warriors, une asso qui vient en aide aux jeunes passionnés de foot venant de quartiers défavorisés, mais aussi rédactrice freelance pour de grandes marques.





Sorry, ladies... Bridgerton's dashing duke Regé-Jean Page, 31, already has his duchess https://t.co/isqzM72hJW

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 14, 2021