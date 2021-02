Disney+ : 3 séries adultes à découvrir sur Star

Disney+ intégrera ce 23 février Star, une sélection de nombreux programmes destinés aux adultes et jeunes adultes. Parmi eux figurent trois séries à ne pas manquer : le thriller «Big Sky», la comédie romantique «Love, Victor» et «Solar Opposites», la nouvelle animation du créateur de «Rick and Morty».

Big Sky

Série policière produite par les studios ABC, Big Sky est sortie le 17 novembre 2020 aux États-Unis où elle est toujours en cours de diffusion actuellement. Il s’agit d’un thriller sombre autour de femmes disparues. Détectives privés, Cassie Dewell et Cody Hoyt s’associent à Jenny Hoyt, ex-flic et ex-épouse de Cody, pour rechercher deux sœurs enlevées par un chauffeur routier sur une route secondaire du Montana. Ils comprennent bientôt que de nombreuses disparitions similaires ont déjà eu lieu dans la région. S'engage alors pour eux une course contre la montre pour tenter d'éviter une nouvelle victime… Créée par David E. Kelley (Big Little Lies) d’après le roman de C.J. Box Au Bout de l’Enfer, publié en 2013 (The Highway en VO), la mystérieuse et angoissante Big Sky embarque Ryan Philippe (Souviens-Toi l’Été Dernier), Katherine Winnick (Vikings) et Kylie Bunburry (Under the Dome) dans les splendides paysages du Montana.

Love, Victor

Dérivée de la comédie romantique queer de Greg Berlanti «Love, Simon» sortie au cinéma en 2017, et showrunnée par les scénaristes du film eux-mêmes, à savoir Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, «Love Victor» suit Victor Salazar, un jeune latino en provenance du Texas qui vient d’arriver à Atlanta avec sa famille conservatrice et qui se questionne sur son orientation sexuelle. Michael Cimino, qui incarne ce sympathique ado, a récemment révélé à Tétu avoir été victime d’insultes homophobes après ce rôle. « Le plus fou, c’est que cela vient parfois de personnes que je connais, explique le jeune homme, qui se définit comme hétérosexuel. Je pense que cela montre où en est le monde à ce sujet, et peut-être à quel point cette série est réellement nécessaire. Cela ouvre la conversation et c’est la chose la plus importante», a-t-il déclaré. Diffusée outre-Atlantique sur Hulu Love, Victor a déjà été renouvelée pour une saison 2.

Solar Opposite

Signée du co-créateur de Rick et Morty, Justin Roiland, cette série d’animation joyeusement délirante et politiquement incorrecte diffusée aux Etats-Unis sur Hulu (qui diffusera la saison 2 à partir du 26 mars prochain), suit une famille d’aliens qui, suite à la destruction de leur planète, viennent s’installer dans l’Amérique profonde où la télévision à outrance, la surconsommation et la malbouffe sont reines. Géniale ou atroce, ils ne partagent pas tous le même avis au sujet de leur nouvelle vie parmi les humains. En attendant ils ont une mission : protéger coûte que coûte Pupa, un super-ordinateur organique qui, un jour, atteindra sa taille adulte et sera capable de modifier toute forme de vie sur Terre.

