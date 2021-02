L'école de la magie : le Harry Potter de Disney est à voir dès le 20 février

Intitulé L’école de la magie, le nouveau Disney Channel Movie Original sera diffusé ce samedi 20 février à 9h15 sur Disney Channel.

Ce téléfilm d’une durée de 90 minutes est basé sur la série littéraire jeunesse écrite par Sarah Mlynowski, Lauren Myracle et Emily Jenkins (les deux premiers romans sont traduits en français chez Hachette sous le nom Magie Méli-Mélo, tandis que sept sont disponibles en version originale anglaise).

Film fantastique sans prétention mais attachant, L’école de la magie ravira à coup sûr les petit(e)s sorcier(s) fans d’Harry Potter. Dans un style toutefois beaucoup moins sombre, on y suit aussi de jeunes élèves d’une école de magie, répartis dans différentes classes selon leurs capacités.

Agées de 13 ans, Izabela Roze (Amazing Stories) et Siena Agudong (Le secret de Nick) y incarnent deux amies, Nory et Reina, qui entament leur scolarité à l’Académie Sage. Reina est bonne élève et maîtrise parfaitement le feu, tandis que Nory a plus de mal à canaliser ses pouvoirs de transformation en animal. Par exemple, quand un exercice exige qu'elle se transforme en chaton, elle finit souvent moitié chaton / moitié castor ou moitié chaton / moitié dragon...

Considérés en difficulté, les enfants comme Nory sont regroupés dans une classe spéciale où tout est enseigné pour qu’ils n’utilisent plus leurs pouvoirs, très convoités par les forces du mal, donc potentiellement très dangereux. Mais Nory n’a aucune envie de laisser tomber la magie... Contre l’avis de ses professeurs et avec l'aide de ses camarades, c'est à sa manière qu'elle entend résister aux forces des ténèbres…

Vu par 1,3 millions de téléspectateurs américains aux États-Unis lors de sa première diffusion le 31 juillet 2020 sur Disney Channel, L’école de la magie embarque petits et grands dans des aventures palpitantes qui célèbrent la différence, le courage et l’entraide.

A voir aussi