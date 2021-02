The Mandalorian : Gina Carano s'est exprimée pour la première fois depuis son éviction de la série

Évincée de «The Mandalorian» après une nouvelle polémique, Gina Carano s’est exprimée pour la première fois sur cette décision via son compte Instagram.

L’interprète de Cara Dune dans la série Star Wars, diffusée sur Disney+, a été officiellement écartée des productions de Disney et Lucasfilms le 11 février dernier après avoir comparé le fait d’être Républicain aux États-Unis aux Juifs de l’Allemagne nazi pendant la Seconde Guerre Mondiale sur les réseaux sociaux. Une sortie médiatique mal perçue par de nombreux fans de The Mandalorian qui n’avaient toujours pas digérés les prises de positions récentes de la comédienne sur le port du masque et les rumeurs de fraudes électorales lors de la dernière élection présidentielle américaine.

L’ancienne combattante de MMA a enfin réagi à son éviction via son compte Instagram. Gina Carano remercie ceux qui lui ont apporté leur soutien durant cette période, et annonce vouloir désormais développer et produire son propre film.

«Je souhaiterais vous remercier du plus profond de mon cœur pour l'amour que j'ai reçu durant les dernières 24 heures. Je ne serais pas là sans votre soutien. Merci à The Daily Wire et Ben Shapiro qui vont m'aider à réaliser l'un de mes rêves, celui de développer et de produire mon propre film. J'ai beaucoup pleuré et mes prières ont été entendues. J'envoie un message d'espoir à ceux qui vivent dans la peur d'être rayés de la carte par une mafia totalitaire. Je ne fais que commencer à utiliser ma voix, qui est désormais plus libre que jamais. J'espère bien en inspirer d'autres à en faire autant. Ils ne peuvent pas nous ‘faire taire’ si on ne les laisse pas faire. Il faut faire front. Je me tiens à vos côtés», a-t-elle commenté.

