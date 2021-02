Casa de papel saison 5 : date de sortie, casting, intrigue... Tout ce que l'on sait déjà

«Echec et mat, fils de pute». C'est sur ces mots que s'est terminée en avril dernier la partie 4 de La Casa de Papel, laissant Le Professeur dans un face-à-face avec l'inspectrice Alicia Sierra... Et les fans avec une foule de questions.

La partie 5 de la série espagnole est donc attendue de pied ferme. Si de nombreuses interrogations subsistent encore, plusieurs indices ont déjà été révélés par l'équipe de production.

Une dernière saison de 10 épisodes

D'abord, cette saison 5 sera la dernière. C'est en tout cas ce qui a été annoncé par Alex Pina, le créateur de La Casa de Papel, dont la diffusion a débuté en 2017.

Ce que l'on ignore en revanche, c'est la date de sortie. Le tournage aurait commencé l'été dernier et serait sur le point de s'achever, comme le montrent les photos Instagram postées par les acteurs de la série.

Mais quand les épisodes seront-ils disponibles ? Certains médias espagnols ont évoqué la date du 7 avril. D'autres penchent pour août 2021. Netflix ne s'est pas exprimé sur le sujet.

D'ailleurs, il n'est pas impossible que la saison sorte en deux fois. La partie 5 comporte 10 épisodes et pourrait être découpée à la manière de Lupin, avec d'abord 5 épisodes disponibles, puis 5 autres. Là encore, aucune confirmation n'a été donnée par Netflix.

Trois nouveaux acteurs

En ce qui concerne les acteurs, tous rempilent pour cette nouvelle saison. On retrouvera donc Ursula Corbero (Tokyo), Alvaro Morte (Le Professeur), Jaime Lorente (Denver) ou encore Itziar Ituno (Raquel, alias Lisbonne). Pedro Alonso (Berlin) et Alba Flores (Nairobi) pourraient également être présents pour des flashbacks. Mais cela reste incertain : si Pedro Alonso partage des photos du tournage avec les autres acteurs, alimentant d'ailleurs les rumeurs concernant sa potentielle résurrection, Alba Flores s'est faite plus discrète.

Trois nouveaux acteurs rejoindront le casting. Il s'agit de Miguel Angel Silvestre (Sense8), de Jose Manuel Seda (Physique ou Chimie, série dans laquelle jouait aussi Ursula Corbero alias Tokyo) et de Patrick Criado (L'Aigle Rouge). Pour l'instant, aucune précision n'a été apportée sur leurs personnages. Mais les théories sont déjà nombreuses. Patrick Criado en particulier est soupçonné d'incarner soit le fils de Berlin, soit l'amant de Tatiana, la dernière épouse de Berlin. Il se pourrait même qu'il soit à la fois le fils et l'amant.

Car la relation entre Tatiana et Berlin est l'une des principales inconnues de la série. La partie 5 devrait permettre d'éclaircir le lien qu'ils entretiennent, mais aussi la manière dont il a été rompu.

Alicia rejoint les braqueurs ?

Autre personnage déroutant : celui d'Alicia Sierra, que certains fans soupçonnent d'être Tatiana plus vieille. La partie 4 montre l'inspectrice tenant en joue le Professeur. Mais va-t-elle le tuer ? Selon le public, il serait plus probable qu'Alicia décide de rejoindre les braqueurs. Elle est en effet condamnée à la prison et n'a plus rien à perdre.

Le même doute plane sur l'officier de police Angel, qui serait lui aussi susceptible de retourner sa veste. Il est toujours amoureux de Raquel alias Lisbonne, et pourrait l'aider depuis l'extérieur de la Banque d'Espagne.

Quant aux événements que l'on est à peu près sûrs de voir dans cette dernière partie, on peut citer l'accouchement d'Alicia ainsi que de nouvelles scènes entre Denver et Monica, dont le couple bat sérieusement de l'aile. La partie 5 serait également l'occasion de donner plus de visibilité à Manille (interprétée par Belén Cuesta), qui n'a été introduite que dans la partie 4.

