Donald Glover signe un contrat très lucratif avec Amazon

Un petit événement dans le monde du petit écran américain. Donald Glover vient de rompre son contrat avec la chaîne FX – propriété de Disney – pour en signer un nouveau, très lucratif, avec Amazon.

Selon le site américain The Hollywood Reporter, cet accord estimé à huit chiffres entre le créateur de la série Atlanta et la plate-forme de streaming pourrait inclure une chaîne dédiée, sur laquelle seront diffusées des créations de Donald Glover ainsi que des programmes déjà présents dans le catalogue d’Amazon Prime Video. Son frère, Stephen Glover, avec lequel il a créé et co-écrit Atlanta, a également signé un contrat avec l’entreprise.

Cette annonce arrive quelques jours après la révélation qu’une série adaptée du film Mr. & Mrs. Smith, et attendue pour une diffusion sur Amazon Prime Video en 2022, était en préparation avec lui et Phoebe Walder-Bridge dans les rôles principaux. L’accord entre Donald Glover et la plate-forme de streaming implique également une présence régulière de l’acteur à la production exécutive de futurs programmes, dont une série baptisée Hive centrée sur un personnage inspiré de Beyoncé, dont le scénario est signé par Janine Nabers (Watchmen).

A noter que ce nouveau contrat n’aura aucun impact sur Atlanta, dont les saisons 3 et 4 ont déjà été commandées par FX. Le tournage des épisodes doit débuter en mars, et tous seront filmés à la suite afin d’éviter un trop grand écart de diffusion entre les saisons (la saison 2 a été diffusée en mai 2018). Donald Glover pourrait continuer à développer Atlanta au-delà de la saison 4 s’il le souhaite, précise The Hollywood Reporter.

