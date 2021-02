Matthias Schoenaerts au casting de la série «Django», nouvelle création originale de Canal+

L’acteur Matthias Schoenaerts tiendra le rôle principal dans la prochaine Création Originale de Canal+, «Django». Une série librement adaptée du film éponyme de Sergio Corbucci réalisé en 1966.

Déclinée en 10 épisodes, et co-produite par Sky Originale, Django «proposera une nouvelle vision du western avec une approche contemporaine et psychologique, ainsi que des personnages féminins forts», précise le site Canal+. La chaîne cryptée en a profité pour dévoiler le synopsis :

Far West, dans les années 1860/1870. Sarah et John ont bâti New Babylon, une ville de parias, constituée d'hommes et de femmes de toutes origines, races et croyances, qui accueille tout le monde à bras ouverts.



Hanté par le meurtre de sa famille huit ans plus tôt, Django continue de chercher sa fille, s’accrochant à l’espoir qu'elle ait pu survivre au massacre. Il est abasourdi de la retrouver à New Babylon, sur le point d'épouser John. Mais Sarah, à présent adulte, demande à Django de partir, craignant que sa présence ne mette en danger New Babylon. Convaincu que la ville est menacée, Django est inflexible : il ne prendra pas le risque de perdre sa fille une nouvelle fois.

Le tournage de la série est prévu pour débuter en mai 2021. Aucune date de diffusion n’a été dévoilée pour le moment.

