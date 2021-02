«Poésie» : Nikos Aliagas au casting de la saison 2

Un peu de douceur dans ce monde de brutes. La collection «Poésie» revient avec une saison 2 sur les réseaux sociaux d’Arte, avec 15 personnalités dans le rôle des récitants.

C’est à partir du 17 mars - puis chaque mercredi - que les abonnés aux comptes Facebook, Instagram (appli IGTV) et Twitter d’Arte pourront découvrir une nouvelle récitation de trois minutes d’un poème à voir et à écouter. A travers des textes classiques, modernes, ou tirés de chansons. «La poésie, c’est un baume sur les cœurs et sur les plaies», estime le réalisateur Paul Ouazan, responsable de l’Atelier de recherche d’Arte France, dans un communiqué.

Le casting de cette saison 2 de Poésie peut compter sur la présence de plusieurs personnalités, notamment l’animateur de TF1, Nikos Aliagas, qui récitera, en français et en grec, Ithaque, sublime invitation au voyage de Constantin Cavafy. La cheffe cuisinière Céline Pham viendra lire un extrait du recueil Prisons et paradis de Colette, l’artiste et percussionniste Guy-Loup Boisneau se jouera des mots dans anagramm ‘baudelaire’, une création malicieuse du germano-roumain Oskar Pastior.

Parmi les autres récitants, on retrouve également la comédienne Céleste Brunnquell, le danseur étoile Hugo Marchand, l’urgentiste Patrick Pelloux, la journaliste Vanessa Schneider, ou encore la cheffe d’orchestre Uèle Lamore.

Le programme complet :

Nikos Aliagas : Ithaque de Constantin Cavafy (en français et en grec)



Guy Loup-Boisneau : anagramm "baudelaire" d'Oskar Pastior



Yoann Bourgeois : Vivre est une autre chose de Guy Goffette



Céleste Brunnquell : «La question» de Françoise Hardy



Agnès Gayraud : Histoire du discours amoureux de Jean-Michel Espitallier



Uèle Lamore : Coquelicots en juillet de Sylvia Plath (en français et en anglais)



Hugo Marchand : Dit de la force et de l'amour de Paul Eluard



Catherine Meurisse : Comment j'ai vu tomber une feuille de Robert Walser



Marc Alexandre Oho Bambe : extraits des poèmes La lettre sur la langue et Certitude tirés de l’anthologie L’encre est ma demeure de Georges Castera (Actes Sud)



Patrick Pelloux : On ne quitte pas un ami de Robert Desnos



Céline Pham : Prisons et paradis de Colette



Olivier Roller : extrait de Madame Bovary de Gustave Flaubert



Vanessa Schneider : Les Séparés de Marceline Desbordes-Valmore



Vanessa Seward : Nous ne boirons pas dans le même verre d'Anna Akhmatova



Jane Villenet : Déjeuner du matin de Jacques Prévert

