Top chef : quel candidat a été éliminé hier soir ?

Le deuxième épisode de la saison douze de Top chef s’est tenu hier soir. Alors que les candidats des brigades des chefs Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Miche Sarran et Paul Pairet ont été confrontés à deux épreuves difficiles – la salade de légume inspirée du chef trois étoiles Kei Kobayashi et le cœur coulant inventé par Michel Bras il y a 20 ans – Mohamed Cheikh, Matthias Marc et Jarvis Scott ont été envoyés en dernière chance.

A l’issue de cette ultime épreuve autour du bœuf, Jarvis Scott, candidat solitaire de cette nouvelle saison qui nourrissait l’espoir de rejoindre une brigade a été éliminé malgré une belle performance saluée par les chefs. Mais son tartare de bœuf huître et crème iodée n’a pas suffi.

Une prestation saluée unanimement

Pourtant, le cuisiner qui avait séduit la toile avec ses santiags, son look de poète maudit et son histoire de famille complexe - avouant qu’il n’avait pas été désiré et que ses parents ne croyaient pas en lui - n’a pas à rougir de sa prestation. «Je dirai qu’ils sont à égalité. Il n’y a personne à éliminer», a ainsi déclaré le chef Paul Pairet, à l’issue de la dégustation à l’aveugle.

Il a malheureusement fallu faire un choix et Jarvis en a fait les frais. Le jeune homme de 24 ans peut toutefois partir la tête haut après avoir reçu les compliments des chefs. «C’est l’un des meilleurs tartares terre-mer que je n’ai jamais mangé», a déclaré Paul Pairet au candidat très ému. Tous ont d’ailleurs unanimement salué un candidat à la «personnalité rayonnante, attachante».

A défaut de se qualifier, le chef de partie pour Albert Adria en Espagne aura touché aussi bien les quatre jurés comme les internautes. Sur Twitter, le jeune homme a reçu plusieurs messages de soutien : «Quel dommage pour Jarvis. Candidat prometteur», « Bravo Jarvis pour ton parcours ! Même court ! J'espère qu'il aura une chance de revenir dans l'épreuve du retour d'un candidat !», «Je suis trop triste pour Jarvis il est talentueux et a une belle personnalité j'espère qu'il lâchera rien», pouvait-on lire entre autres posts.

De leurs côtés, Mohamed Cheikh qui s'est illustré avec son bœuf tataki bouillon à la citronnelle ainsi que Matthias Marc dont le bœuf, céleri, framboise, basilic a fait sensation ont retrouvé leur brigade respective pour la semaine prochaine.

