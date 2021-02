Your Honor : la série avec Bryan Cranston à voir sur Canal+ et MyCanal aura-t-elle une saison 2 ?

Diffusée aux Etats-Unis sur Showtime, la série Your Honor à (re)voir sur Canal+ et MyCanal en France, embarque l’acteur Bryan Cranston dans un thriller palpitant.

Forte d’une mise en scène extrêmement efficace et portée par des interprétations intenses, la série pourrait même cette année valoir à la star - déjà récompensée en 2014 pour Breaking Bad - un nouveau Golden Globe.

Dans Your Honor, Bryan Cranston incarne un juge respecté de la Nouvelle Orléans, qui se retrouve confronté à un choix cornélien après que son fils a commis un délit de fuite dans un accident de la route ayant provoqué la mort d’un jeune homme.

Alors qu’il incite d’abord son fils à se dénoncer à la police, le juge se ravise en découvrant que la victime est le fils d’un parrain de la pègre qui n’hésitera pas à tuer pour venger la mémoire de son enfant. S’engage alors une course contre la montre pour faire disparaître toutes les preuves du délit, et bien qu’il connaisse parfaitement les rouages de la justice, le début d’une infernale (mais passionnante à suivre) descente aux enfers…

Your Honor est une adaptation de la série israélienne Kvodo, signée Ron Ninio et Shlomo Mashiach, par Peter Moffat, à qui l’on doit Criminal Justice. Contrairement à la série israélienne Kvodo, et fort malheureusement pour tous les fans qu’elle a tenus en haleine, Your Honor ne devrait pas avoir de saison 2.

A noter qu’une adaptation française avec Gérard Depardieu et Kad Merad au casting, sous le titre Un homme d’honneur, sera prochainement diffusée sur TF1. Mais comme pour Je te promets (adaptée de This is us), il devrait être très difficile de faire mieux que le modèle... En attendant de voir à quoi cela va ressembler, les amateurs de thrillers bien ficelés doivent se régaler avec Your Honor sur Canal+, qui en diffuse actuellement les derniers épisodes, ou en intégralité sur MyCanal.

