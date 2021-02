The Voice : The Vivi finalement renvoyé par la production à cause d'anciens tweets racistes et homophobes

Ses excuses n’auront pas suffi. Alors que d’anciens tweets à caractère raciste et homophobe écrits par le rappeur The Vivi en 2017 ont été révélés à l’issue de sa sélection dans The Voice samedi soir, la société de production a décidé de mettre un terme à son aventure.

Dans un communiqué, les responsables de la société de production ITV Studios France ont « été extrêmement choqués » par les messages postés par le jeune homme, et dont ils ont pris connaissance hier. « Ces tweets sont à l’opposé des valeurs d’inclusion et de tolérance prônées par The Voice comme en atteste la diversité des talents », poursuit la production, qui a fait savoir que la participation de The Vivi dans l'émission prenait fin aujourd'hui.

Et de poursuivre : « ces messages sont également contraires aux engagements pris par les talents quand ils participent à The Voice ». La production n’a pas remis en doute les excuses faites par le rappeur sur son compte Instagram, mais a réaffirmé l’incompatibilité de ces messages avec les principes de l'émission. « The Vivi a immédiatement fait des excuses sincères (…) mais ces messages restent incompatibles avec nos valeurs et avec sa participation au programme qui s’arrête aujourd’hui », conclut la société de production.

Bien que le rappeur de 21 ans ait fait sensation samedi soir avec son interprétation de « Suicide Social » d’Orelsan, faisant se retourner tous les jurés dans le cadre des auditions à l’aveugle, la société de production rappelle donc avec force qu’aucun comportement ou propos racistes et discriminants, même anciens, ne sont tolérés dans le cadre de The Voice. Dimanche, le jeune homme, qui a depuis fermé son compte Twitter, s'était dit « honteux » et avait publié ses excuses sur Instagram après l'exhumation de ses anciens tweets, que certains utilisateurs avaient enregistrés.

Parmi les tweets en question, il était notamment possible de lire « Qu'est-ce qu'un arabe sans main ? Un anti-vol », ou encore « Quelle est la différence entre un arabe et un seau de merde ? Le seau».

Dans l'histoire de The Voice, The Vivi n'est pas le seul à quitter l'émission prématurément.

En 2018, la jeune Menell avait également été critiquée pour des messages postés, quelques années auparavant à la suite, cette fois, des attentats de Nice. C'est elle qui à l’époque avait fait le choix de quitter l’émission.

