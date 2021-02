The Voice : The Vivi s'excuse et ferme son compte Twitter après la révélation d'anciens tweets

Candidat de « The Voice » cette année, le rappeur The Vivi fait son mea culpa après l’exhumation de vieux tweets à caractère raciste. Se disant « honteux», il a fait ses excuses sur son compte Instagram.

Le jeune homme, qui a fait sensation, samedi soir, avec sa reprise de « Suicide social » d’Orelsan faisant se retourner les quatre jurés et rejoignant dans la foulée l’équipe de Vianney, a, à nouveau, fait parler de lui dimanche. Mais pas pour les bonnes raisons. Plus tôt dans la matinée, plusieurs tweets écrits par le rappeur en 2017 et relayés sur Twitter ont créé la polémique. En cause : des posts douteux relatant sa relation avec une fillette de 11 ans alors que The Vivi était âgé de 17 ans et des messages racistes prenant la forme de soi-disant «blagues». Parmi eux, il était notamment possible de lire «Qu'est-ce qu'un arabe sans main ? Un anti-vol». Pour éteindre les critiques, The Vivi, qui s’est dit «honteux», n’a pas tardé à faire ses excuses sur son compte Instagram.

«Depuis ce matin, je vois de vieux tweets qui ressortent que j’avais écrit quand j’avais 17 ans. En relisant ces messages, j’éprouve un sentiment de honte. Ce sont des propos de cours de récré d’un ado inconséquent qui me font froid dans le dos. Je ne pensais pas un mot de ce que j’ai écrit. Je demande pardon à toutes les personnes que j’ai pu offenser avec ces messages honteux» écrit le jeune homme, aujourd’hui âgé de 21 ans, qui a par ailleurs fermé son compte Twitter.

Ce n’est pas la première fois que les tweets d’un candidat de l’émission de TF1 font polémique. En 2018, la jeune Menell avait également été critiquée pour des messages postés, quelques années auparavant, à la suite, cette fois, des attentats de Nice. Devant les vives réactions, la jeune femme avait à l’époque fait le choix de quitter l’émission.

