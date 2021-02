La Chronique des Bridgerton : Regé-Jean Page fait le buzz avec sa parodie dans le Saturday Night Live

Invité de l’émission satirique américain Saturday Night Live, Regé-Jean Page a fait sensation en parodiant la série à succès diffusée sur Netflix.

L’interprète du Duc de Hastings a notamment rejoué certaines des scènes les plus populaires de la série, comme ce passage où l’usage d’une petite cuillère par son personnage fait frémir d’émoi Daphne Bridgerton. Et de nombreux fans sur les réseaux sociaux, qui ont été conquis par cette parodie diffusée ce vendredi 20 février.

Regé-Jean Page apparaît également dans une parodie des scènes érotiques contenues dans la série qui ont fait beaucoup parler d’elles en raison de leur présence sur des sites pour adultes. En pleine répétition, l’acteur se retrouve face à deux membres de l’équipe de tournage souhaitant donner une tournure plus «osée» à la scène qu’ils sont en train de tourner.

Every sex scene needs a good intimacy coordinator. And when a good intimacy coordinator can’t make it, they bring in these guys. pic.twitter.com/MQ4pvy5fa6

