Vidéo : Audrey Lamy parodie Céline Dion sur Instagram

Audrey Lamy ne rate jamais une occasion de faire rire ses abonnés. En plein tournage, la comédienne s’est lancée dans une parodie hilarante de Céline Dion sur son compte Instagram.

Dans la vidéo publiée ce lundi 22 février, Audrey Lamy se met à pousser la chanson, un sèche-cheveux à la main en guise de micro, sur une reprise du tube My Heart Will Go On. L’ex-star de Scènes de ménages se lance dans cette imitation hilarante avec un anglais approximatif, et une voix saccadée de plus en plus forte jusqu’à ce moment où l’air du sèche-cheveux ne lui soulève la frange. Un instant gratifié d'une grimace dont elle a le secret.

Dans la légende, Audrey Lamy s’est rebaptisée «Céline Frange» le temps de cette improvisation qui a fait énormément rire ses abonnés. Un personnage qui paraît tout droit sorti d'un film.

A voir aussi