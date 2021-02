Barack Obama et Bruce Springsteen viennent de lancer leur podcast

Une amitié américaine. L’ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, et le musicien Bruce Springsteen, viennent de lancer ce lundi sur Spotify, un podcast intitulé «Renegades : Born in the USA».

L’émission est produite par la société de Barack et Michelle Obama, Higher Ground, dans le cadre du contrat d’exclusivité signé avec la plate-forme de streaming audio en 2019. Elle consiste en une conversation intime et personnelle entre les deux hommes qui, «malgré leur passé et leur carrière très différents», ont bâti une solide amitié à travers les années. «Ensemble, ils parlent de la ville dont ils sont originaires et des personnes qui leur ont servi de modèle, abordent la question de la masculinité moderne, se confrontent aux divisions au sein de la population américaine, et offrent leur sentiment sur la manière dont il est possible d’aller de l’avant tous ensemble», précise un communiqué.

«Comment fait-on pour y parvenir ? Comment trouver un chemin vers une Amérique plus unie ?», demande notamment Barack Obama à Bruce Springsteen dans la bande annonce publiée par Spotify.

Pour accompagner le lancement du podcast, Barack Obama a publié un tweet ce lundi dans lequel il précise que le podcast a été enregistré il y a un an dans la maison du musicien dans le New Jersey. Et qu’il est particulièrement excité à l’idée de partager «une longue et riche conversation» avec les auditeurs.

Last year, I sat down with my good friend Bruce @Springsteen for a long and meaningful conversation that touched on so much of what we’re all dealing with these days. I’m excited to share it with you over the next few weeks: https://t.co/sQACD08AWx pic.twitter.com/biMoxCLhAG — Barack Obama (@BarackObama) February 22, 2021

