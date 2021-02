Top Chef : Camille Delcroix, gagnant de l'édition 2018, va ouvrir son premier restaurant

Camille Delcroix, vainqueur de Top Chef 2018, va enfin ouvrir son premier restaurant. La ville de Saint-Omer aurait été choisie par le jeune prodige des fourneaux.

Selon «La Voix du Nord», Camille Delcroix aurait jeté son dévolu sur le restaurant Le Cygne, une des meilleures tables de Saint-Omer. Le journal aurait pu consulter des documents administratifs mentionnnant l'enregistrement d'une société auprès du tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer. L'annonce officielle devrait être faite «courant mars», assure le quotidien. Ce lieu gastronomique «cité plusieurs fois dans le guide Michelin», créé en 1991, a été géré pendant vingt-cinq ans par Jean-François et Stéphanie Wident, avant d'être cédé à Etienne et Justine Liévin qui s'en séparent au bout de six ans, précise le journaliste.

Un retour aux sources

Depuis 2019, Camille Delcroix travaillait à Bordeaux auprès de Philippe Etchebest. Pas étonnant puisque l'illustre chef cuisinier fut son coach dans l'émission de M6. Avant cela, il a pu exercer ses talents dans le restaurant doublement étoilé de Marc Meurin au Château de Beaulieu à Busnes, dans la région des Hauts-de-France, et dans un autre restaurant étoilé situé lui, à Valenciennes dans le Nord, un département dont est originaire ce fils de bouchers-charcutiers.

L'ouverture d'un restaurant dans les Hauts-de-France serait donc un retour aux sources pour l'homme âgé seulement de 31 ans. De quoi monter encore de nombreux projets.

