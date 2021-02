TPMP : la réponse violente de Sylvie Ortega Munos à Benjamin Castaldi après ses accusations sur le plateau de l’émission

Invitée à s’exprimer, hier, sur le plateau de «Touche pas à mon poste» à propos de l’hospitalisation de Loana suite à son overdose, Sylvie Ortega Munos a été la cible de graves accusations de la part de Benjamin Castaldi, auxquelles elle vient de répondre.

Ulcérée par les insinuations du chroniqueur de Cyril Hanouna qui a affirmé en direct qu’elle avait une part de responsabilité dans la mort par overdose de Ludovic Chancel, le fils de Sheila, en 2017, Sylvie Ortega Munos a attendu le lendemain de l’émission pour lui répondre.

C’est sur Instagram qu’elle a tenu à régler ses comptes avec Benjamin Castaldi, tout en faisant part de son intention de porter l’affaire devant les tribunaux.

«Je suis scandalisée des propos tenus de Benjamin castaldi !!! Des accusations infondées qui vont aller droit aux tribunal !!! Une évidence que cet homme allait m'enfoncer car il est très intime avec Sheila qui elle n’est autre que la marraine de son fils, donc le probable futur héritier de Sheila ! Je vous laisse les dettes ! Continuez votre livre des murs des lamentations ça vaut mieux !», écrit-elle.

Et Sylvie Ortega Munos ne s’est pas arrêtée là. Dans une story Instagram, elle a ensuite relayé plusieurs articles, un premier dans lequel Benjamin Castaldi évoque l’alcool et la drogue consommés par les candidats de Loft Story.

Et un deuxième dans lequel il parle des menaces de mort subis par ses enfants. Une réalité que Sylvie Ortega Munos affirme vivre depuis son passage, hier, dans l’émission. «Je te confirme on ne fait que menacer mes enfants avec la c*nnerie que tu as dites hier sur moi, leur mère», a-t-elle notamment écrit.

