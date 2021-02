Un acteur de la série «Succession» tente d'obtenir un rendez-vous avec Kim Kardashian dans une vidéo hilarante postée sur Instagram

C’est ce qui s’appelle tenter sa chance. Dans une vidéo publiée dimanche sur Instagram, l’acteur Nicholas Braun évoque avec humour le divorce de Kim Kardashian avec Kanye West. Tout en laissant entendre qu’il aimerait bien la rencontrer.

Connu pour incarner le personnage de Greg dans la série Succession, le comédien de 32 ans commence sa vidéo en se montrant particulièrement affecté par la nouvelle concernant le divorce du couple.

«Oh mon dieu, le divorce de Kim et Kanye me rend triste. Pourquoi ? POURQUOI ? C’est douloureux de penser à comment ils se sentent à l’heure actuelle, et comment elle se sent. Enfin, je me demande ce qu’ils vont faire à partir de maintenant ? Où va-t-elle… désormais », se demande Nicholas Braun. «Parce qu’elle vient de vivre trois mariages, et c’est à se demander si cela il est envisageable de tenter sa chance avec un nouveau mec à cet instant ? Est-ce que ce serait une mauvaise chose de rencontrer une nouvelle personne, un gars totalement différent ? Un homme qui la ferait rire un peu, ou la faire sentir petite car il est tellement grand ?», poursuit l’acteur qui est connu pour mesurer 2 mètres.

«Juste un gars qui parle d’elle sur Internet. Un gars qui ferait une vidéo comme celle-ci et qui aimerait trouver un moyen de simplement lui parler parce qu’il ne connaît personne de son entourage», continue le comédien, avouant espérer que la vidéo soit visionnée par Kim Kardashian. Nicholas Braun tente également de deviner ce que pourrait se dire la star de 40 ans en découvrant son message. «Hmmm, c’est un peu différent. Ce gars est bizarre, mais peut-être d’une bonne manière», dit-il.

Cette vidéo humoristique a suscité énormément de réactions sur Instagram outre-Atlantique, Nicholas Braun recevant même les encouragements de certains de ses amis comédiens. «Elle serait folle de passer à côté d’une telle opportunité», a écrit Christopher Mintz-Plasse. «Donne lui un peu de temps… elle va se faire à l’idée», a répondu pour sa part Lili Reinhart.

