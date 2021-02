Top Chef : quel candidat a été éliminé par les chefs hier soir et pourquoi ?

Le troisième épisode de Top Chef a été diffusé hier soir. Après avoir travaillé la pomme de terre sous toutes ses pelures et créé des plats en trompe-l'oeil plus ou moins appréciés par le jury, les chefs ont envoyé Arnaud et Mathieu en dernière chance. Leur mission : sublimer la poire en salé ou en sucré, en une heure.

Après les départs d'Adrien et Yohei en première semaine du concours, et celui de Jarvis Scott à la fin du deuxième épisode, Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Michel Sarran ont dû se résoudre à éliminer Mathieu, l'un des candidats très aimé de la brigade de Philippe Etchebest.

Le (très) jeune chef belge à la mine d'angelot et à la joie chevillée au corps n'a pas résisté face à la cuisine d'Arnaud en dernière chance. Si Arnaud choisit de pocher des poires, d'en rôtir d'autres au beurre et d'utiliser la peau en pickles, Mathieu caramélise les fruits et fait le choix osé d'une huile de cerfeuil pour accompagner le tout. Pas suffisant pour éliminer Arnaud, de onze ans son aîné et fort d'une expérience bien supérieure. Un combat perdu d'avance ? Les internautes n'ont pas tous apprécié que Philippe Etchebest envoie Mathieu face à Arnaud, pour certainement sauver la jeune Charline.

Elle a fait un gâteau au chocolat avec une mousse cacahuète, aucune prise de risque, des goûts ultra simple... Même si Mathieu a pas fait un truc de dingue, il a pris plus de risques sur les goûts Le problème c’est le favoritisme des candidats Objectif top chef chaque année — Manea Romane (@romane_manea) February 24, 2021

j’ai peur un peu du départ de Mathieu qui laisse du coup Charline seule avec l’autre là #TopChef — léa (@razmotte__) February 24, 2021

La brigade Etchebest au coeur de conflits

Ce troisième épisode n'a pas été de tout repos pour la brigade de Philippe Etchebest. Des tensions ont fait jour entre les différents candidats : alors que Charline, 18 ans, demande des conseils à Matthias lors de la création d'un condiment, le candidat fait le choix de la remplacer pour cette tâche. Une attitude que la jeune femme n'a pas apprécié : «je ne suis pas là pour faire la commis. On est en équipe, il ne faut pas se la jouer solo», lâche celle qui a gagné sa place dans le concours grâce à Objectif Top Chef. Philippe Etchebest se sent la responsabilité d'intervenir et recadrer son équipe.

Au terme de son parcours, Mathieu s'est confié sur son élimination : «Arnaud, c'est quelqu'un qui a 11 ans de plus que moi. Il a toujours ce petit truc en plus, dû à l'expérience, à la maturité, etc. Je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même et quand on donne tout, mais qu'on tombe face à quelqu'un de meilleur, il ne faut pas avoir de regrets», a-t-il confié au Huffington post. Après l'épreuve, les chefs ont tenu à saluer le parcours du jeune belge qu'ils avaient comparé physiquement à Gordon Ramsay dans le premier épisode. Une ressemblance assez flatteuse pour le cuisinier qui s'est confié côté coeur à Pure People, face à cette notoriété soudaine : «j'ai eu le droit à mon lot de déclarations d'amour et de demandes en mariage, et j'en suis très flatté. (...) Je suis célibataire, je ne ferme ma porte à personne !», s'est-il amusé.

