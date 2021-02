Voici les As d'Or 2021, les meilleurs jeux de l'année récompensés au festival des jeux de Cannes

Comme tous les rendez-vous et festivals cette année, la 35eme édition du Festival international des jeux de Cannes a dû se contenter d'une édition virtuelle pour la remise, ce jeudi, de ses fameux As d'or, qui désignent dans différentes catégories les meilleurs jeux de société et de plateau de l'année.

Une déception pour les 100.000 personnes qui arpentent traditionnellement le rendez-vous. Mais qui se consoleront avec l'explosion de la pratique de ce genre d'activité ludique, dûe notamment - ironie du sort - aux différents confinements et couvre-feux qui égrennent le quotidien des millions de praticiens. Et comme la situation sanitaire ne semble pas s'améliorer, voici la liste des meilleurs jeux qui pourront occuper vos soirées dans les prochains semaines, voir les prochains mois.

Le jury, qui a annoncé en direct sur sa page Facebook les résultats - le festival devait initialement se dérouler du 26 au 28 février - devait se prononcer sur un total de 12 jeux nommés pour le fameux As d'or, prix ludique le plus prestigieux de France, dont le rôle prescripteur ne se dément pas au fil du temps. As d'or, As d'or Expert et Enfant, le cru 2021 est à la hauteur des attentes, et représente le meilleur de près d'un millier de jeux testés tout au long de l'année par les 9 membres du jury.

L'as d'or pour «Micromacro - crime city»

Le grand gagnant de cette année, dans la catégorie généraliste, et donc abordable pour toute la famille, est un jeu d'enquête coopératif, le style le plus en vogue actuellement, qui mise sur l'entraide entre joueurs - jusqu'à 6 - plutôt que la concurrence. Avec MicroMacro - Crime city, le concepteur Johannes Sich propose aux participants d'enquêter sur des affaires criminelles se déroulant dans une ville aux allures de GTA, où le meurtre peut se dérouler à chaque coin de rue. En bon détective, vous devrez collecter les indices, deviner le mobile du crime, et, surtout, arrêter les malfaiteurs. Pour le jury des As d'or, il s'agit là d'un jeu «innovant et magnifiquement illustré qui parlera à tous».

Prévu à partir de 8 ans pour des sessions d'une demi-heure, surfant sur le raz-de-marée des escape games, Crime City se présente sous la forme d'une carte de la ville géante (on pourrait presque y jouer à «Ou est Charlie?»), qui fourmille de détails pour mettre au défi le sens de l'observation de chacun des participants, qui devront ensuite faire jouer leur talent de déduction. Au total, pas moins de 16 enquêtes sont prévues, assurant au jeu une durée de vie certaine.

La bonne idée ? Une version solo du jeu est prévue, ce qui permet de continuer à profiter du jeu quelques que soient les circonstances, à savoir, en ce moment, le couvre-feu ou le confinement (le télétravail?).

Micromacro Crime City, As d'Or 2021, distribué par Blackrock Games, 25€.

l'As d'or enfant pour «dragomino»

Côté «Enfant», le trophée revient à Dragomino, un jeu crée à plusieurs mains par Bruno Cathala, Marie et Wilfried Fort. Le design a été imaginé par Maëva Da Silva et Christine Deschamps, dans un style cartoon modernisé aux multiples couleurs qui devrait séduire à coup sûr les nombreux petits fans des films et dessins animés Dragons. Chaque joueur - de 2 à 4, à partir de 5 ans - entre dans la peau de dresseur de dragon, qui va devoir se rendre sur une île ou les oeufs de ces cracheurs de feu sont nombreux. Pensé comme un jeu de domino et de collecte, le dresseur se retrouve à explorer pas à pas l'îlot, aux paysages aussi variés que colorés, en quête de ces fameux oeufs, en espérant qu'ils contiennent bien un bébé dragon à faire grandir.

La durée de chaque partie, une quinzaine de minutes, est calibrée pour retenir l'attention, même des plus jeunes, sans que l'ennui ou la lassitude ne viennent perturber le jeu.

Si la mécanique est archi-simple à comprendre et expliquer, elle permet aux enfants de se poser de nombreuses questions, et de rapidement faire leurs premiers pas dans l'élaboration de stratégies, à force d'observation, de collecte et tatonnements, sans jamais les laisser dans la frustration. Sorte de mix réussi entre un Tamagotchi, Pokémon, et jeu de carte à collectionner, il offre de multiples portes d'entrées pour séduire les petits. Le jury ne s'y est pas trompé : « Aussi amusant pour les parents que pour les enfants, Dragomino propose une expérience colorée et pleine de surprise».

Dragomino, As d'Or Enfant 2021, distribué par Blackrock Games, 19,90€.

L'as d'or expert pour «The crew»

Avec The Crew, direction les étoiles ! Alors que l'espace et la conquête martienne sont sur toutes les lèvres, ce jeu, crée par Thomas Sing et illustré par Marco Armbruster, vous permet vous aussi de ressentir l'angoisse et la pression qui doit régner là-haut. Déjà primé par l'équivalent des As d'or en Allemagne (sans doute, avec la France, le pays ou les jeux de plateau connaissent le plus de succès), The Crew est une réinvention très maline des classiques jeux de pli (comme le sont le tarot et la belote), puisqu'ici les joueurs vont devoir apprendre à collaborer et planifier leurs sorties dans l'espace pour espérér remporter la victoire finale. Le jury de l'édition 2021 a souligné «la simplicité apparente de ses premiers scénarios, qui laisse place à de véritables défis au bout de quelques heures de jeu. Un incontournable !», ont-ils souligné.

Vous incarnez ainsi les différents membres - de 3 à 5, à partir de 10 ans - d'un équipage spatial qui se dirige vers une planète inconnue. Pour accomplir une mission dans The Crew, il faudra réaliser en équipe les tâches qui sont assignées. Mais chaque joueur a ses propres épreuves à relever, qui sont différentes des autres membres d'équipage. Et pour y arriver, il faudra donc jouer, pour chaque participant et à chaque tour, une carte pour former le pli, assemblé par couleur de carte.

La bonne idée est de multiplier les petites missions (une cinquantaine au total) pour atteindre LE grand objectif commun. Avec des durées de 5 à 20 minutes, elles s'enchaînent rapidement et offrent un rythme frénétique à l'ensemble. Et bien entendu, la simplicité extrême des premières tâches cède la place à de plus en plus de complexité.

Les joueurs devront ainsi gagner en coopération, habitudes et réflexes, pour pallier à cette difficulté croissante. Et comme dans le vide spatial ou le silence est la règle, les moyens de communication entre joueurs sont très limitées.

Preuve de son succès, le jeu est déjà en rupture de stock dans diverses enseignes. Nul doute qu'avec ce nouveau prix, il sera réédité rapidement.

The Crew - en quête de la neuvième planète, As d'Or Expert 2021, distribué par Iello, 15€.

A voir aussi