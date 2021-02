Better Call Saul saison 6 : date de sortie, casting, intrigue... tout ce que l'on sait déjà (SPOILERS)

Une pépite du petit écran. Better Call Saul devait faire son retour avec l’ultime saison 6 au début de l’année 2021. Mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à l’heure actuelle. Attention, spoilers !

Le tournage de la saison 6 de Better Call Saul, qui comptera 13 épisodes au lieu de 10 habituellement, a débuté en février 2020, avant d’être contraint de s’arrêter en raison de la pandémie mondiale. Ce qui est bien dommage. Car le dernier épisode du cinquième chapitre avait laissé les fans accrochés à leur fauteuil après la tentative d’assassinat manquée sur la personne de Lalo Salamanca. Nul doute que, dans cette sixième saison à venir, ce dernier va chercher à se venger de tous ceux qu’il désignera comme étant des traîtres.

On est également impatient de voir comme l’affaire Sandpiper arrivera à sa conclusion, et ce qu’il adviendra de Howard Hamlin. Rien n’est toutefois plus important que le devenir de Kim Wexler, l’avocate talentueuse dont la relation amoureuse avec Jimmy McGill, alias Saul Goodman (et plus tard Gene Takavic), ne cesse de la pousser sur un chemin dangereux qui pourrait se conclure en une véritable tragédie pour son personnage.

Quand sera-t-elle diffusée ?

C’est Bob Odenkirk qui, en ce mois de février, a donné des nouvelles rassurantes concernant la saison 6 de Better Call Saul, puisque, selon lui, le tournage devrait prendre fin au mois de mars. «Je suis impatient d’assister au feu d’artifice, vraiment», a-t-il lâché dans un entretien avec le site américain Deadline. «Notre série a pris son temps ces dernières années, avec une construction méticuleuse mise en place par Peter Gould et Vince Gilligan. Il y a eu des moments intenses évidemment, mais dans cette ultime saison, cela va devenir insoutenable», promet-il.

Quand pourrons-nous assister au spectacle ? Une diffusion à la fin de l’année 2021 reste une possibilité selon plusieurs médias américains. Mais début 2022 semble plus probable malgré tout. Les fans attendent avec impatience l’annonce de la chaîne américaine AMC pour la date de lancement.

Déclinée en 13 épisodes, cette ultime saison de Better Call Saul ne devrait pas être coupée en deux. Peter Gould souhaite qu’ils soient diffusés à la suite, et d’une traite. Ce qui paraît être l’issue la plus plausible. Mais selon lui, AMC se réserve le droit de modifier la diffusion, et peut-être de suivre le même chemin que Breaking Bad, dont les 16 épisodes de la saison 5 avaient séparés en deux parties.

Qui sera au casting de la saison 6 ?

On sait déjà que Bob Odenkirk reviendra dans la peau de Jimmy McGill / Saul Goodman / Gene Takavic. Et avec lui Rhea Seehorn en Kim Wexler, Jonathan Banks en Mike Ehrmantraut, Giancarlo Esposito en Gus Fring, Patrick Fabian en Howard Hamlin, Michael Mando en Nacho Varga, et Tony Dalton en Lalo Salamanca. Ça, ce sont les certitudes.

La vraie question qui agite les méninges des fans est celle portant sur les anciens de Breaking Bad. La saison 6 de Better Call Saul est censée faire le pont entre les deux séries. Quand on sait que le personnage de Saul Goodman n’est pas apparu dans Breaking Bad avant l’épisode 8 de la saison 2, il n’est pas impossible que le scénario prévoit l’apparition, plus ou moins longue, de personnages aperçus chez l’aînée. Dean Morris, alias Hank Schrader, a déjà fait une courte apparition dans la saison 5. Mais ceux que tout le monde rêve de voir à l’écran sont Walter White, incarné par Bryan Cranston, et Jesse Pinkman, joué par Aaron Paul. Encore faut-il que cela ait du sens pour l’histoire de Better Call Saul.

«J’ai pensé un temps que je jouerais Jesse dans Better Call Saul. Je suis tellement fan de la série. Mais dans les dernières saisons, dans les sauts dans le temps, et maintenant que nous savons ce qu’il advient de Jesse (grâce à El Camino), il n’y a aucune raison que Jesse se trouve à cet endroit, à cet instant. Donc je ne vois pas comment il pourrait être dans Better Call Saul», a confié Aaron Paul.

Concernant Bryan Cranston, le mystère reste entier. Peter Gould et Vince Gilligan se montrent hermétiques à chaque fois que la question est posée. L’interprète de Walter White, lui, a été plus évasif. «Si on me demandait de le faire, je serais là dans la seconde. Mais cela n’a pas été le cas pour le moment. Il y a encore une saison, nous verrons bien», a-t-il lâché selon le site américain Collider. Tout espoir n’est pas perdu.

Getting into "Gus Fring Face" takes approx. 3 seconds. @quiethandfilms https://t.co/pLbVlfBPND — Better Call Saul (@BetterCallSaul) February 22, 2021

A quoi s’attendre dans la saison 6 ?

La saison 5 de Better Call Saul a placé la barre très, très, très haut en termes de qualité. C’est simple, Bob Odenkirk pense qu'il s'agit tout simplement de la meilleure sur l’ensemble de la série. L'accueil critique a été tel que de nombreux observateurs sont même allés jusqu’à affirmer que Better Call Saul avait réussi à dépasser Breaking Bad au fil du temps.

La série est absolument fascinante, notamment parce qu’elle s’intéresse à la fois à la transformation de Jimmy McGill en Saul Goodman, et toutes les entorses morales et légales qui l’ont mené à ce résultat. Elle ouvre également une fenêtre sur l’après-Breaking Bad, la période où Saul Goodman est en fuite, travaille dans un fast-food sous le faux nom de Gene Takavic (une fausse identité qui vient d’être démasquée).

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Peter Gould a révélé les questions qui devraient habiter l’esprit des téléspectateurs avant d’entamer cette ultime saison. «Toute personne qui regarde cette série avec attention et qui se demande où cela va se terminer, une des questions à se poser est : Quel sort mérite cet homme ? Pas seulement, ‘qu’est-ce qui va lui arriver ?’ Mais plutôt ‘quelle fin sera la plus appropriée pour lui ?. Mérite-t-il la mort ? De l’amour ? Évidemment, nous allons tous mourir un jour, mais ce ne sera peut-être pas là où nous quitterons ce personnage. Existe-t-il encore un moyen pour lui de trouver la rédemption après tout ce qu’il a fait ?», explique Peter Gould.

Ce dernier pense également que les fans auront forcément envie de revoir Breaking Bad après avoir regardé le tout dernier épisode de Better Call Saul. « Je pense que vous allez voir Breaking Bad sous un jour complètement nouveau», professe-t-il. «Je pense que vous allez découvrir des choses à propos de certains personnages que vous ignoriez. Vous allez apprendre des choses à propos de certains événements dans Breaking Bad que vous ignoriez. Et vous allez découvrir le devenir de certains de ces personnages, et cela va en surprendre plus d’un, et changer la perspective que vous aviez sur eux», poursuit-il, précisant que les scénarios des deux séries s’emboîtent parfaitement à la conclusion de la saison 6 de Better Call Saul.

L’autre question majeure, que nous avons déjà évoqué au début de l’article, est le sort qui sera réservé à Kim Wexler. Où est-elle quand Saul Goodman commence à travailler avec Walter White et Jesse Pinkman ? Est-elle morte ? A-t-elle intégré un programme de protection des témoins ? Jusqu’où est-elle allée pour soutenir Jimmy ? etc. La réponse est attendue dans plusieurs mois. Et cela promet d’être épique.

