Journée internationale des femmes : Les actrices à l’honneur sur Ciné+ au mois de mars

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, Ciné+ propose aux abonnés une sélection de films avec des comédiennes incontournables du 7e Art.

C’est sur Ciné+émotion que les téléspectateurs ont rendez-vous tous au long du mois avec, dès le 2 mars, une soirée spéciale consacrée à Catherine Deneuve avec Fête de famille, Mauvaises herbes, Mes stars et moi, et Place Vendôme. D’autres longs métrages seront également disponibles à la demande et en streaming sur myCANAL avec, notamment, Manon 70, Un Flic, ou Tristana.

Cate Blanchett (Aviator, Blue Jasmin, Carol, L’étrange histoire de Benjamin Button, Les Larmes d’un homme) sera elle aussi mise à l’honneur, tout comme Kate Winslet, Natalie Portman, Marion Cotillard, Reese Witherspoon, et Juliette Binoche.

Les autres thématiques

Dans la liste des films incontournables à regarder au mois de mars sur Ciné+Premier, les fans de film d’action se régaleront devant le troisième volet de la saga John Wick, Parabellum avec un Keanu Reeves toujours aussi impressionnant dans le rôle de ce tueur hors pairs. Les abonnés retrouveront également quatre films avec le regretté Jean-Pierre Bacri, dont l’incontournable Didier de et avec Alain Chabat.

Sur Ciné+Frisson, quatre films de la saga Rambo seront disponibles, dont le dernier en date, Last Blood. Le thème «Monde d’après» donnera accès à des films variés, comme Sur la route, Godzilla II : Roi des monstres, Le livre d’Eli, ou encore Alita : Battle Angel.

Toute la programmation de Ciné+ et de ses déclinaisons est à retrouver sur myCANAL.

