The Crown : Gillian Anderson réagit aux propos du prince Harry sur la série

Récompensée par le Golden Globes de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique pour son interprétation de Margaret Thatcher, Gillian Anderson s’est exprimée sur les propos du prince Harry concernant «The Crown».

Invité de l’émission Late Show with James Corden le 25 février dernier, l’époux de Meghan Markle avait reconnu que, si The Crown était bel et bien une fiction, elle parvenait toutefois à saisir certaines nuances de la vie des membres de la famille royale britannique.

«C’est fictif, mais c'est à peu près basé sur la vérité. Bien sûr, ce n'est pas la stricte vérité mais cela donne une idée approximative de notre style de vie, de la pression des devoirs qui nous incombent et qui passent même avant la famille, et tout le reste. Je suis beaucoup plus à l'aise avec The Crown qu'avec ces histoires inventées par les tabloïds sur ma famille, ma femme ou moi-même. C'est la différence entre ce qui est évidemment de la fiction, à chacun de le prendre comme il veut, et ce qui est rapporté comme des faits par les journaux», avait expliqué celui qui, rappelons-le tout de même, a signé avec son épouse un contrat exclusif de plusieurs années avec Netflix, la plate-forme de streaming qui diffuse la série.

Interrogée sur cette sortie médiatique après son sacre aux Golden Globes, Gillian Anderson s’est dit ravie d’entendre le prince Harry prendre la défense de The Crown qui, à en croire les rumeurs, est loin de faire l’unanimité à Buckingham Palace.

«Je dirais que, quelque part, Harry est certainement la personne la plus qualifiée afin de juger ce qui relève de la vérité et ce qui relève de la fiction. Il était plutôt plaisant de l’entendre dire qu’il comprenait ce que Peter (Morgan, le créateur de la série, ndlr) essayait de raconter : une histoire nuancée mettant en évidence la difficulté à faire passer son devoir avant l’amour et la famille. C’est une situation qu’il a certainement déjà dû vivre à de nombreuses, très nombreuses reprises», a-t-elle expliqué lors d’une table ronde avec les médias suite à la remise des prix.

