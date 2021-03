Dexter : les premières images de la saison 9 dévoilées

Dexter sera bientôt de retour sur le petit écran avec une saison 9 inédite, dont les premières images ont été dévoilées.

Composée de 10 épisodes écrits par le showrunner d'origine Clyde Phillips, elle verra l’acteur Michael C. Hall reprendre son fameux rôle d’expert médico-légal le jour et tueur en série la nuit.

Elle sera surtout une nouvelle chance de donner une meilleure fin, l'issue de la saison 8, qui devait être la dernière, ayant souvent été taxée de « pire fin de série du monde ».

Attention spoilers : pour mémoire on y voyait Dexter survivre à l'ouragan qui a ravagé Miami, puis fuir pour devenir bûcheron, tandis qu’Hannah et Harrison partaient refaire leur vie en Argentine.

Les nouveaux épisodes se dérouleront à notre époque, soit huit ans après les derniers événements. Le site Popculture a révélé la première photo de Dexter dans cette saison 9. Les fans remarqueront que s’il a abandonné la barbe qu’il arborait au cours des derniers épisodes en date, l’anti-héros ne s'est pas départi de son petit sourire diabolique.

De quoi laisser penser qu’il n’en a pas fini avec sa part sombre. La saison 9 sera sanglante, assure lui-même le showrunner pour TV Insider.

Cependant il n’est pas question pour Michael C. Hall de reprendre son personnage à l’identique. « J'avais besoin que l'on s'assure de la présence du temps passé, afin que je puisse prendre de la distance avec ce rôle et avoir plus de possibilités pour lui (…), a-t-il expliqué pour le NME. Ce qui comptait, c'était que l'on me présente une histoire qui méritait d'être racontée. Par le passé, j'ai reçu d'autres propositions et possibilités pour Dexter, d'autres routes que l'on a pu imaginer, mais celle-ci est la première qui m'a convaincu de poursuivre ».

